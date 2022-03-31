Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin 17 yaşındaki Güney Koreli futbolcu Jin-ho Jo, İsmail Kartal’ın isteği ile A Takım ile antrenmanlara çıktı. Performansıyla dikkat çeken Jin-ho Jo, şimdiden Kartal’ın gözüne girdi.

İSMAİL KARTAL HAYRAN KALDI

Orta sahasının her alanında oynaya bilen Jin-ho Jo için Kartal, "Çok iyi kumaşı var, tıpkı Arda Güler gibi. Oyunun iki yönünü de okuyor, topla ilişkisi çok iyi. Fenerbahçe uzun yıllar orta saha aramaz. A Takım'da rahatlıkla oynar. İsak Vural da inanılmaz yetenekleri olan bir futbolcu. Fenerbahçe'yi çok sevmesi mutluluk verici. Henüz 15 yaşında ama fizik kalitesi olağanüstü" dedi.

MESUT’UN İŞİ ZOR

Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'e af çıkması gündemde fakat Kartal'ın düşünceleri olumlu değil. İrfan Can, Pelkas ve Arda Güler'den hayli memnun olan İsmail Kartal, Mesut'a yer açmakta zorlanıyor. Ayrıca Mesut Özil'in tavırları da geleceğini olumsuz etkileyen bir başka önemli detay.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ameliyatı oldu Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Şekip Mosturoğlu, eski başkanı Aziz Yıldırım'ın by-pass olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesi davasında karar Genç Fenerbahçeliler tribün lideri “Dadaş Mehmet” lakaplı Mehmet Altunkaynak'ın cinayetine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme 1 sanığa müebbet hapis verdi kalan 11 kişinin ise beraatine hükmetti.

Fenerbahçe'nin yetenekli ismi Arda Güler dev kulüplerin radarında Fenerbahçe'deki performansı ile dev kulüplerin de radarına giren Arda Güler'e teklif üstüne teklif geliyor. Arsenal'in teklif yaptığı Barcelona'nın ise takip ettiği Güler'in Fenerbahçe'den serbest kalma bedeli 30 milyon euro.