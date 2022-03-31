Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da Başkan Burak Elmas'ın idari olarak ibra edilmemesinin ardından tüzük gereği seçim kararı alındı. Sarı-kırmızılı kulüpte olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı 23 Nisan Pazar günü Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda gerçekleşecek. Yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda seçim 30 Nisan Cumartesi günü yapılacak.

Önceki seçimde kaybeden Metin Öztürk, ekibiyle yeniden adaylığını açıkladı. Kulübün tanıdık simalarından Abdurrahim Albayrak da "Adaylık çalışmam var" dedi. Ünal Aysal ise seçime görmeceyeğini söyledi. Bu açıklamalar sonrası gözler Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu'na çevrildi.

Özbek de aday olmayı düşünmediğini belirtti. Hamamcıoğlu ise akşam saatlerinde adaylığını duyurdu.

Galatasaray'da yeni yönetimi büyük bir mali yük beliyor Galatasaray'a talip olan yönetim 400 milyon lira kaynak bulmalı. Adaylar bu yüzden ağırdan alıyor.

Galatasaray'da acil kodlu çağrı Sarı kırmızılılarda adaylığınıaçıklayan tek isim Metin Öztürk... Camianın ileri gelenleri Ünal Aysal ve Dursun Özbek’i de aday olması için sıkıştırmaya başladı.

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk: Bayrakları hazırlayın Seçim kararının ardından adaylığını ilk açıklayan isim olan Öztürk “Eğer biz kazanırsak taraftarlarımız bayraklarını şimdiden hazırlasın, seneye şampiyonuz” dedi.