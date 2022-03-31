Türkiye Gazetesi

Macaristan'ın başketni Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'na Türkler damga vurmaya devam ediyor. Serbest stil 92 kiloda Feyzullah Aktürk ve serbest stil 125 kiloda Taha Akgül rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Akgül, 9. defa Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanırken bir başarı da kadınlardan geldi.

76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit, finalde Estonyalı Epp Maee ile karşılaştı. Rakibini 3-1 mağlup eden Yasemin, kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

FARKINI ORTAYA KOYDU

Budapeşte'de çeyrek finalde Bulgar Mariya Gerginova Oryashkova'yı 10-0 teknik üstünlükle geçen Yasemin, Macar Bernadett Nagy ile yaptığı yarı final müsabakasını ilk devre bitmeden tuşla kazanmıştı.

OLİMPİYATLARDA İLKE İMZA ATMIŞTI

Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olarak Türk kadın güreşi adına bir ilki geçekleştiren Yasemin, Avrupa şampiyonalarında daha önce 2016, 2017, 2018 ve 2019'da altın madalya elde etmişti. Ayrıca Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağında yer almış ve adını Türk güreş tarihine yazdırmıştı.

GREKORMAN STİLDE MÜSABAKALAR BAŞLIYOR

Şampiyonada yarın grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak. Türkiye'yi 55 kiloda Emre Mutlu, 63 kiloda Ahmet Uyar, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Metehan Başar ve 130 kiloda Rıza Kayaalp temsil edecek.

Kadınlarda ayrıca Buse Tosun Çavuşoğlu altın, Zeynep Yetgil, Elvira Kamaloğlu ve Yağmur Çakmak bronz madalya karşılaşmalarına çıkacak. Serbest stil 92 kiloda Feyzullah Aktürk ve serbest stil 125 kiloda Taha Akgül rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.