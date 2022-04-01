Türkiye Gazetesi

En yakın takipçisine 15 puanlık fark atan ve şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, pazar günü önemli bir sınav verecek. Rakip geçen sezonun iki kupalı takımı Beşiktaş. Kötü anıları olan eski takımına karşı mücadele verecek olan Abdullah Avcı, büyüklere karşı yenilmezliğini bu maçta da sürdürmek ve sezonu öyle kapatmak düşüncesinde. Fırtına; Beşiktaş, Galatasaray ve F.Bahçe’ye karşı bu sezon 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti.

ERKEN GOLE BAKAR

Biletlerin kısa sürede tükendiği ve taraftarın düğün havasında beklediği mücadeleye takım olarak da hazır bordo mavililer. Her geçen gün makası daraltan Karadeniz ekibi, bu sınavı da kayıpsız geçip mutlu sona bir adım daha yaklaşmak niyetinde. Abdullah Avcı, idmanlarda hücum oyuncularıyla ise daha da yakından ilgilenmekte. Avcı, Beşiktaş karşısında erken bulunacak bir golün herkesi rahatlatacağı düşüncesinde.

BAĞIRIN DURMADAN...

Trabzonspor’un Beşiktaş mücadelesinde rekor denemesi gerçekleştirecek. 41 bin taraftarının önünde Beşiktaş’ı ağırlayacak olan bordo mavililer, 90 dakika boyunca bütün tribünlerde desibel ölçümü yaptıracak. Rekorun gelmesi durumunda skorbordda ölçülen desibel miktarı canlı olarak gösterilecek.

Trabzonspor'da sakatlık şoku Trabzonspor, sakatlanan Ahmetcan Kaplan’ın sağ ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Kartalın taraftar kampanyası! Trabzonspor maçı öncesi biletler 1 liradan satışa çıktı Beşiktaş, hafta sonu oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi taraftarını heyecanlandıran bir karar aldı. Derbinin heyecanını yükseltmek isteyen Siyah-Beyazlı ekip, antrenmanlarını Vodafone Park'ta yapma kararı almıştı. Alınan karar sonrası bir açıklama daha yapan Beşiktaş, antrenman biletlerini 1 TL’den satışa çıkartacağını duyurdu.