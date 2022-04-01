Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile yeni bir sayfa açacağı Trabzonspor maçına ciddi sıkıntılarla çıkacak. Çünkü millî arada siyah beyazlı oyunculardan gelen haberler moralleri bozdu. Domagoj Vida, Bulgaristan maçında sakatlandı. Hırvat stoper, Trabzonspor maçında büyük ihtimalle forma giyemeyecek. Cezayir'in 120+4'te yediği golle Dünya Kupası'na gitme fırsatını kaçıran Rachid Ghezzal de moral olarak çökmüş durumda.

34 SAATLİK TUR

Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan Kanada'nın, Beşiktaşlı yıldızları Atiba ve Larin ise son olarak Panama'daydı. Yaptıkları 34 saatlik dünya turunun ardından maçtan bir gün öne Trabzon'a ulaşacaklar. İki oyuncunun durumu şüpheli. Sıkıntılı olan Valerien Ismael'in, göreve başladığından bu yana yanında olan oyunculardan kurulu on bir yapması bekleniyor.

TÖRE'YE FIRSAT DOĞDU

Son olarak dokuz hafta önce Karagümrük karşısında son 11 dakikada oyuna giren Gökhan Töre'ye şans doğdu. Ghezzal'ın moralinin bozuk olması sebebiyle yıldız oyuncunun Trabzonspor maçına ilk 11'de başlama şansı belirdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Töre'nin idmanlardaki hırsı da dikkat çekiyor

Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak Bir tarafta puan farkı (15) diğer yanda şampiyonluğa odaklanmış camianın tam desteği ve büyüklere karşı elde edilen psikolojik üstünlük.

Beşiktaş'ta Josef de Souza paniği Fenerbahçe'nine eski hocası Vitor Pereira, Brezilyalı oyuncu Josef de Souza'yı Corinthians'a getirmek istiyor. Yönetim 33 yaşındaki oyuncuyu bırakmaya niyetli değil.