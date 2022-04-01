Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray'da yönetim içinde olan ve yönetimin ciddi anlamda yıpranmasına sebep olan yönetici Işıtan Gün sessizliğini bozdu. Kendisine ait internet sitesinden açıklamada bulunan Gün, son beş yılın transfer incelemesine bakıldığında menajerlere 40,5 milyon avro ödeme yapıldığını ve yüzde 10 seviyesinin de üzerinde komisyon verildiğini belirterek “Bir futbolcu için iki, hatta üç menajere ödemeler yapıldığı, direkt kulüplerle anlaşmak yerine araya sürekli belirli menajerlerin konulduğu görülmüştür” ifadelerine yer verdi.

İMAJ YERLE BİR

"Ne yazık ki Galatasaray'ın transfer işlemleri âdeta bir çete tarafından kontrol altına alınmış görünmektedir" vurgusunu yapan Gün "Emareler futbol şubemizde çok acilen ciddi tedbirler alınması gerektiğini göstermektedir" dedi. Sezon başı Florya’nın transfer listesine karşı çıktığını belirten Gün "Transfer operasyonlarının bu çerçevede yürütülmesi, ileriye dönük ciddi riskler taşımakta ve Galatasaray’ımızın Avrupa futbolundaki imajını yerle bir etmiş durumdadır" raporunu Başkan Burak Elmas’a ilettiğini belirtti.

ELMAS'A TEŞEKKÜR!

Gün, 24 Haziran’da Florya’daki toplantı sonrası “Transfer Süreçleri Hakkında” başlıklı bir rapor düzenleyerek “Gizli ve Kişiye Özel” başlığıyla Başkana teslim ettiğini ve bunun basına sızdığını belirtirken, aldığı listede gördüğü problemleri ‘’Ücretlerin KAP açıklamasında belirtilmemesi isteniyor. Hem şeklen ve hem de içerik açısından son derece özensiz. Uzun listede bir temsilcinin çok fazla oyuncusu var" ifadeleriyle dile getirdi. Ve devamında olayların üzerine giden Başkan’a camianın teşekkür borçlu olduğunu vurguladı.

TERİM'DEN KÜFÜRLÜ TEPKİ

Işıtan Gün, teknik direktör Fatih Terim'le transfer konusunda yaşadığı çarpıcı bir olayı da şöyle anlattı: Fatih Terim ile yaptığım görüşmede bana transfer listesini iletti. Gerekli incelemeyi yaptıktan sonra TFF Harcama Limitleri, FFP kuralları ve Bankalar Birliği Anlaşması’ndaki taahhütlerimiz tamamen göz ardı edilmiş durumda olduğunu Hoca’mıza anlatmaya çalıştığım. O da bana küfürlü sözlerle tepki gösterdi.

ÜÇ AYRI MENAJERE 3,75 MİLYON AVRO

Genel kurulda yaşanan ibrasızlık olayına da değinen Işıtan Gün eski bir yöneticiyi de (Abdurrahim Albayrak) hedef alıp “Sadece Falcao transferinde üç ayrı menajere tam 3,75 milyon avroyu kulübümüze ödetmiş yönetici, camiamızın tepkisizliğinden güç alıyor olsa gerek. Genel kurulda büyük bir samimiyetsizlik örneği sergileyerek Burak Elmas yönetimini mali açıdan ibra etmeyen oyunu haziruna göstererek atmış ve beş saat boyunca sandıkların etrafında cansiparane bir şekilde üyelere de aynı yönde oy kullanmaları yönünde telkinde bulunmuştur" dedi.

KARAGÜMRÜK'E ÖZEL ÇİFT KALE TAKTİK

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Millî takımlarından dönen isimlerin durumunu görmek isteyen teknik direktör Domènec Torrent, öğrencilerine çift kalede taktik çalıştırdı. Güney Amerika'dan yola çıkan Muslera ve Pulgar ise bugün takıma dâhil olacak.

İKİNCİ ADAY HAMAMCIOĞLU

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak seçimler için Metin Öztürk'ün ardından Eşref Hamamcıoğlu da başkan adayı oldu. Hamamcıoğlu kararını sosyal medya hesabından duyururken, "Siz kıymetli Galatasaraylıların teveccüh ve desteği ile başkanlığa adayım. Çıktığım bu yolda, kalbi sarı-kırmızı atan insanları gururlandırmak üzere Galatasaray’da geleceğe güvenle ilerleyeceğiz” dedi. Eski başkanlardan Ünal Aysal ise aday olmayacağını belirtti.

Galatasaray camiasından Ünal Aysal’a tam destek! Başkanlık yarışına giriyor Galatasaray, 30 Nisan’da başkanını seçecek. Kritik süreç öncesi başkanlık için adaylığını açıklayan tek isim Metin Öztürk. Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek’in adaylık için isimleri geçerken henüz bir açıklama gelmedi. Camianın bir çoğunluğu ise Ünal Aysal’ın göreve geçmesini arzu ediyor. Hamamcıoğlu ve Özbek, Aysal'ın adaylığını açıklaması halinde yolunu açacak.

Galatasaray'da yeni yönetimi büyük bir mali yük beliyor Galatasaray'a talip olan yönetim 400 milyon lira kaynak bulmalı. Adaylar bu yüzden ağırdan alıyor.