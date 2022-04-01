Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe yeni sezona, sezon sonuna kadar göreve getirilen teknik direktör İsmail Kartal ile girebilir. Zira, bugüne kadar teknik direktör tercihlerinde hayal kırıklığı yaşayan ve yaşatan Başkan Ali Koç’un tartışılmayacak hoca sözü gerçekleşecek görünmüyor. Başkan, camianın hasretle andığı Joachim Löw ile Almanya’da iki defa görüşmüş ve tecrübeli çalıştırıcı ile prensip anlaşması sağlandığı öne sürülmüştü. Koç, Trabzon maçı öncesi dernek üyeleriyle yediği yemekte de bu iddiaları doğrulayan ifadeler kullanmıştı.

TÜRKİYE CAZİP DEĞİL

Ancak Alman basınına göre Premier Lig ve La Liga hayali kuran Löw’den bugüne kadar gelen bir cevap yok. Ali Koç’un bir diğer gözdesi Roger Schmidt ise sezon sonunda PSV’den Benfica’ya geçiş yapma kararı aldı. Portekizli adaylar Jorge Jesus ve Nuno Esprito Santo ile temaslar devam ediyor. Yine adları daha önce gündeme gelen Hırvat teknik adamlarla da görüşmeler yapıldığı iddia ediliyor. Ancak kimse Süper Lig’e sıcak bakmıyor. Takımı çıkışa geçiren İsmail Kartal her geçen gün koltuğunu sağlama alıyor.

KESKİN BIÇAK

Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut ve Pereira’dan umduğunu bulamayan Başkan Ali Koç, “Emre Belözoğlu neden ayrıldı?” sorusunda takılı kalan camiaya bir kere daha hoca konu- sunda hayal kırıklığı yaşatmak istemiyor.İsmailKartal’ladevam kararı da zor, yeni hoca bulmak da....

Fenerbahçe’nin yeni transferi adeta mest etti! İsmail Kartal hayran kaldı Fenerbahçe’nin yeni transferi Güney Koreli futbolcu Jin-ho Jo, A Takım ile çalışmalara başladı. 17 yaşındaki futbolcu, antrenmandaki performansıyla İsmail Kartal’ı adeta mest etti. Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Kartal, genç oyuncuyu öve öve bitiremedi. Mesut Özil’in kadroya girme olasılığı ise iyice azaldı.