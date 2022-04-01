Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

Komisyonda kabul edilen Spor Yasası teklifini değerlendiren MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, 2009’da kulüplerin borçlarının sıfırlandığını ancak yasal düzenleme olmadığı için son 12 senede borçların katlanarak arttığını belirterek “Haziranda tekrar transferler başlayacak. Emin olun, yasa çıkacak diye borçlar 50 milyar TL’ye ulaşacak. Kulüpler şirket olsaydı, hepsi iflas etmişti” dedi.

YARAMAZ ÇOCUK!

Son 12 yıldır UEFA’dan sürekli cezalar aldığımızı belirten Sancaklı “Kurallara uymadığımız için birçok takımın alt lige düşürülmesi lazım. Ancak, Avrupa’da mali olarak 6’ncı sıradayız. O yüzden bize kıyamıyor. Orada evin yaramaz çocuğuyuz. Büyük kulüplerin 14-15 yabancısı var ama başarı yok. Trabzon’a yasak geldi ardından kendi yıldızlarını yetiştirdi” diye konuştu.

Türk futbolunda dönüm noktası: 'Spor yasası' tamam! Sporda şeffaf dönem başlıyor, kulüpler artık anonim şirket olacak. Kasıt veya ihmal halinde başkan ve yönetimi borçlardan sorumlu olacak.