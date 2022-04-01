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Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa ikincisi oldu
01.04.2022 - 21:41 | Son Güncelleme: 01.04.2022 - 21:42
Türkiye Gazetesi
Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda gümüş madalya kazandı
Etiketler : güreş,spor,madalya,
843270 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/843270.aspx
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