Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımız bayrağımızı uluslararası spor arenasında dalgalandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye Kadın Güreş Milli Takımı, büyükler kategorisinde ilk kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak, ülkemize büyük gurur yaşattı.

2 ALTIN, 1 GÜMÜŞ VE 1 BRONZ MADALYA

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda müsabakalar sona erdi. Budapeşte'de 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan Türkiye, 140 puanla takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Şampiyonluk kupasını Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman aldı. Türkiye, kadınlarda 140 puanla tarihinde ilk kez büyüklerde Avrupa şampiyonluğuna ulaşırken, 135 puanla Ukrayna ikinci, 110 puanla da Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı.

KAZANILAN MADALYALAR

Şampiyonada, Evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğit altın, Buse Tosun Çavuşoğlu gümüş, Bediha Gün bronz madalya aldı. Zeynep Yetgil, Elvira Kamaloğlu ve Yağmur Çakmak da beşinci oldu.

Kadınlar 76 kilo finalinde Estonyalı Epp Maee'yi yenen Yasemin, kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

50 kilo finalinde Bulgar Miglena Georgieva Selishka'yı tuşla mağlup eden Evin ise büyüklerde ilk kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadı.

TEKNİK DİREKTÖR KAHRAMAN: ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİK

Tarihinde ilk kez büyüklerde şampiyon olan Kadın Güreş Milli Takımı'nın teknik direktörü Efraim Kahraman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda Türkiye'nin şampiyon olduğunu hatırlatan Kahraman, büyükler kategorisinde de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

"Büyüklerde ilk defa Avrupa şampiyonu olduk." diyen Kahraman, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa şampiyonu olmak tarihi başarı. İki defa üçüncülüğümüz vardı. Buse'nin şampiyon olmasına gerçekten çok az kalmıştı. Orada sadece bir oyunda hata yaptı ve tuşlandı. Bu demek ki takım halinde şampiyonluğu hak ettik. Ukrayna gibi güçlü bir ülkenin önünde yer aldık. Diğer ülkelerde büyüklerde olimpiyat madalyalı sporcular var. Gençlerimiz de gerçekten savaştı. Yenilseler de savaştılar. Onlardan onu istedim. Başkanımız da aynı şekilde söyledi. 'Yenilebilirsiniz ama savaşarak yenilin.' dedik."

Kahraman, "Bu başarıyla bizim çıtamız yükseldi. İşimiz artık daha zor. Avrupa şampiyonu takımı bir basamak daha yukarı taşımamız lazım. Dünya Şampiyonası'nda da üçüncülüğümüz var. Biz şampiyonluk peşindeyiz." değerlendirmesinde de bulundu.

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'in 5. kez Avrupa şampiyonu olduğuna işaret eden Kahraman, şunları kaydetti:

"Burada 5. kez şampiyon olması bizi gururlandırdı. Yasemin olimpiyattan sonra ameliyat geçirdi, bunu kimse bilmiyor. Burada risk aldık, 1,5 aylık çalışmayla geldi. Kendisi çok hızlı toparladı. Rakibi de Estonyalı dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, ABD'li Gray'ı yenen bir sporcu. Bizim Yasemin'le hedefimiz olimpiyat şampiyonluğu. Buradan başlamış oldu. İnşallah, bu şekilde devam edeceğiz."

Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa ikincisi oldu Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda gümüş madalya kazandı

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Güreşte çifte şampiyonluk! Taha ve Feyzullah Avrupa'yı devirdi Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Milli güreşçi Taha Akgül, Gürcü Geno Petriashvili'yi yenerek şampiyon oldu. Serbest stil 92 kiloda da Feyzullah Aktürk altın madalyanın sahibi oldu.