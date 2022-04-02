Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusunda somut bir gelişme yaşanmasa da Başkan Ali Koç’tan camianın tansiyonunu düşürecek açıklamalar geldi. Kıbrıs’taki taraftar organizasyonunda konuşan Koç, Löw iddialarını bizzat isim zikretmese de doğruladı. Bir taraftarın, “Löw ile görüşüldüğü söyleniyor” ifadesine “Doğrudur” cevabı veren Koç “Geçtiğimiz günlerde Avrupa'da ziyaretlerimiz oldu. İki üç aday üzerinden gidiyoruz ve bu süreç iki aydır devam ediyor. Görüşmelerde bulunduğumuz hocaların maliyeti ekonomik gücümüze göre ağır olacak ama her biri dünya çapında isimler” dedi.

ŞAMPİYON OLMAMIZ ŞART

Sezon sonuna kadar göreve getirilen İsmail Kartal’ın takımı yukarı çekmesine de değinen Ali Koç’un “Görüyorsunuz üç dört hafta iyi futbol oynuyoruz. ‘Bu teknik direktör kalsın ne var dışarıdan hoca getirmeye’ yorumları yapılıyor” şeklindeki sözleri Kartal’la devam etmeyi düşünmediğinin sinyali olarak anlaşıldı. Başkan “En iyi hocayı getirseniz de yerden yere vurulacak. Türkiye’de yabancı olmak çok zor. Ama bu sefer turnayı gözünden vuracağımızı ümit ediyorum” dedi. Koç kendi dönemiyle ilgili de öz eleştiride bulunarak, dört yıl içerisinde bir şampiyonluk yaşamaları gerektiğinin de altını çizdi.

Fenerbahçe'de elde var Kartal Başkan Ali Koç’un görüştüğü Löw farklı arayışlarda. Adı dillerden düşmeyen Jesus ile Schmidt’in de gündeminde Türkiye yok. İbre Kartal’da kalacak gibi!