Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael'in radikal değişiklikleri her geçen gün daha fazla dikkat çekiyor. Tesiste yatıp kalkan, sabahları mesaiye saat 05.30'da başlayan, futbolculardan önce idman sahasında olan 46 yaşındaki çalıştırıcı, vazgeçmediği 3-4-3 sistemine takımın bir an önce uyum sağlaması için ekstra mesai harcıyor. Takımı üçlü stoper sistemiyle oynatacak ve kenar bekleri kullanmayacak olan Fransız teknik adamın geldiği günden bu yana özel olarak ilgilendiği iki isim var.

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Tecrübeli teknik adamın önceliği ise sağ ve sol bekte görev alan isimler oldu. Fransız çalıştırıcı aynı dili konuşabildiği için sol bek Umut Meraş ile sağ bek Valerien Rosier'le çok rahat anlaşıyor ve sahada yapılmasını istediklerini iki oyuncuya daha etkili şekilde anlatabiliyor. Rosier ve Umut'la özel olarak ilgilenen 46 yaşındaki çalıştırıcı "Artık bek değil hücumcusunuz" sözleriyle iki oyuncusunun psikolojik olarak yeni görevlerine hazır olmalarını sağlamaya çalışıyor.

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