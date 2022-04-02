Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Genel kuruldan çıkan idari ibrasızlık sonucunda Galatasaray camiası 30 Nisan’da seçime gidecek. Camia bir yandan yeni başkanı belirlemeye çalışırken, futbol takımı ise çok kritik bir viraja girdi. Büyük umutlarla başlanan sezonda neredeyse tek hedef kümede kalmak olarak değişti. Seçim tarihine kadar Karagümrük, Fenerbahçe, Malatya, Altay ve Sivas gibi zorlu sınavlar verecek olan Cimbom kötü senaryoda kendini ateş hattında bulabilir.

TORRENT BELİRSİZ

Burak Elmas’ın göreve getirdiği Torrent’in de geleceği belirsizliğini korurken dört aydır maaş alamayan oyuncuların da moralleri bir hayli bozuk. Genel kurulda bütçe oylaması yapılmadığı için ödemeleri donduran yönetim bir ay daha futbolcuların ücretlerini yatırmayacak. Bu zorlu süreci galibiyetlerle geçip, koltuğunu bırakmak istemeyen İspanyol teknik adam oyuncularından sahaya karakter koymalarını istedi.

Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray başkanlığına aday Galatasaray, 23 Nisan'da başkanlık seçimine gidiyor. Adaylar her geçen gün artıyor. Kulübün son adayı Eşref Hamamcıoğlu oldu.