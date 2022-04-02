Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de sürpriz şekilde kadro dışı bırakılan Mesut Özil’in yen adresi belli oldu. Sahibi olduğu Hull City’i güçlendirmek isteyen Acun Ilıcalı’nın dünya starını transfer edeceği iddia edildi.

MESUT ÖZİL’İN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Ajansspor'un Teamtalk sitesinden aktardığı habere göre, Acun Ilıcalı’nın Mesut Özil’in Fenerbahçe’den ayrılması durumda hamle yapacağı belirtildi. Öte yandan Özil ve Ilıcalı’nın yakın arkadaşlığı ise dikkat çekti.

“İYİ TRANSFER YAPACAĞIZ”

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak istediğini belirten Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde transfer durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve, "İyi transferler yapmak zorundayız ve bütçeyle ilgili problemimiz yok. Ancak büyük para harcayacağımız şey golcü transferi olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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