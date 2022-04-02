Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, , İngiltere Championship'in 40. haftasında Huddersfieldile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı kaybeden ev sahibi takımı, ligde üst süte ikinci mağlubiyetini aldı.
MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI
Karşılaşma'nın 45+2. dakikasında çift sarı karttan kırmızı göre Eaves, Hull City'i 10 kişi bıraktı. Huddersfield'a galibiyeti getiren golü ise 79. dakikada Toffolo kaydetti.
13 MAÇTA 7 MAĞLUBİYET
Bu sonuçla üst üste 2. mağlubiyetini alan Hull City, Şota Arveladze yönetiminde çıktığı 13. karşılaşmada toplam 7. mağlubiyetini almış oldu.
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