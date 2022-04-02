Türkiye Gazetesi

Eskişehir’in gururu Sümeyye Boyacı, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Dünya Şampiyonası kota mücadelelerinde 50 metre sırtüstü yüzmede 41.41 saniye ile birinci oldu. Bu süre ile Avrupa’nın en iyi derecesini yapan Sümeyye Boyacı, ülkesini tekrardan gururlandırdı.

SÜMEYYE BOYACI KİMDİR?

Dünya Şampiyonası kota mücadelelerinde 41.41 saniye ile rekor kıran Sümeyye Boyacı, 5 Şubat 2003 tarihinde Eskişehir’de kalça kemiği çıkık ve iki kolu olmadan dünyaya geldi. İlkokul eğitimini özel bir okulda alan Boyacı, Alexander Pushkin'in 'Altın Balık' adlı ünlü kitabının Türkçe çevirisi için bir resim yaptı. Yaptığı resimlerle kendisinden söz ettiren Boyacı sulu boya eselerini Moskova’da sergiledi. Kendi ifadelerine göre, "gittiği bir akvaryumda gördüğü balıkların kolları olmadan yüzebilmesinden etkilenerek", 2008 yılında yüzmeye başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu, 14 yaşındaki Sümeyye Boyacı, Brezilya'da düzenlenen 'Open Water Swimming World Championships' yüzme şampiyonasında dünya şampiyonu oldu. Geçen aralık ayında Meksika'da düzenlenen Paralimpik Dünya Şampiyonası'nda dördüncü olan Sümeyye Boyacı, 26-28 Nisan tarihleri arasında Brezilya'nın Sao Paulo kentinde yapılan Açık Su Yüzme Dünya Şampiyonası'nda sırt üstü yarışlarda 45,92'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu.

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