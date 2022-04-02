Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, İtalyan ve İspanyol takımlarının radarına girdi. Avrupa Ligi’ndeki performansıyla dikkat çeken Rumen orta saha için Sampdoria, Fiorentina ve Real Betis fiyat sordu.

SEÇİME ODAKLANMIŞ DURUMDA

Seçim sürecini giren Galatasaray’da Başkan Burak Elmas, gelen tekliflere cevap vermedi. 6.5 milyon euro civarında maliyetle kadroya kazandırılan Cicalda için rakam verilmedi. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın beklentisinin 12 milyon euro seviyelerinde olduğu öğrenildi.

İKİ YÖNLÜ

Rumen orta sahnın dikkat çeken özelliği ise oyunun iki yönünü oynayabilmesi. Hakkında yazılan raporlarda kritik anlarda sorumluluk aldığı, çalışma disiplinin üst seviyede olduğundan bahsediliyor. Cicaldau, Fatih Terim'in prensi olmuştu ancak Torrent geldikten sonra aldığı süreler azaldı.

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