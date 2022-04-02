Türkiye Gazetesi

Bu sezon istediği başarıyı yakalamayan Beşiktaş, önümüzdeki sezonu kadro planlamasına başladı bile. Siyah-Beyazlı ekibin Lille'den ayrılacak olan Burak Yılmaz'la prensipte anlaşmaya vardığı öğrenildi. Burak'ın mukavelesi 1+1 yıllık.

ALACAKLARI ÜCRET BELLİ OLDU

Yapılan anlaşmada Burak Yılmaz'ın sezonluk ücretinin 15 milyon lira olduğu aktarıldı. Milli formayı bırakan Burak, Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayarak futbola veda etmek istiyor.

OZAN’LA AYNI TAKIMLA

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ise Beşiktaş’a transfer olmaya hazır. Ozan’ın önündeki tek engeli Watford. Eğer Watford kümede kalmayı başarırsa Ozan, İngiltere'ye dönecek. Ancak Watford'un ligde kalma ihtimali çok zayıf. Fenerbahçe'nin gidişine izin verdiği Ozan da Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş'ın Ozan'a 17 milyon lira civarında senelik ücret önerdiği öğrenildi. Ozan'ın menajerleri ise bonuslarla birlikte bu ücreti 20 milyon liranın üzerine çıkarmaya çalışıyor. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki sezon Burak Yılmaz ve Ozan Tufan Beşiktaş'ın başarısı için ter dökecek.

Galatasaray’ın kasası dolup taşacak! Rumen futbolcu dünya devlerinin radarında Lig’de zor günlerden geçen Galatasaray’a talih kuşu kondu. Aslan’ın sezon başında kadrosuna kattığı Alexandru Cicaldau, İtalyan ve İspanyol takımlarının radarına girdi. Rumen yıldız için için Sampdoria, Fiorentina ve Real Betis harekete geçmiş durumda. Başkan Burak Elmas ise gelen teklifleri bekletme kararı aldığını açıkladı.

Galatasaray'da tehlike kapıda Yönetim gidici, maaşlar dört ay geriden geliyor ve ödeme durumu da mümkün değil. Ve takım önündeki 5 maçı en az hasarla geçmeli. Yoksa tekrar ateş hattına düşebilir.

Eşref Hamamcıoğlu Galatasaray başkanlığına aday Galatasaray, 23 Nisan'da başkanlık seçimine gidiyor. Adaylar her geçen gün artıyor. Kulübün son adayı Eşref Hamamcıoğlu oldu.