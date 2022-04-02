Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçının 33. dakikasında sakatlandı. Kerem’in yerine 35. dakikada Emre Kılınç oyuna dahil oldu.

TORRENT'TEN KEREM'E DESTEK

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile oynadığı mücadelede sarı-kırmızılıların milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu sakatlandı. Müsabakanın 33. dakikasında sakatlığından dolayı kendini yere bırakan 23 yaşındaki futbolcu, daha sonra oyuna devam edemedi. Teknik Direktör Domenec Torrent, saha kenarına gelirken üzgün olan Kerem’i sarılarak teselli etti.



Kerem Aktürkoğlu’nun yerine mücadelenin 35. dakikasında oyuna Emre Kılınç dahil oldu.

Taraftarlar ikiye bölündü! Albayrak’ın Kerem açıklaması ağızları açık bıraktı Genel Kurul Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulunan Galatasaray’ın eski ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, genç yıldız Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuştu. 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor’dan transfer edilen Kerem Aktürkoğlu için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Albayrak’a taraftarlardan tepki geldi. Futbolcunun yıldız olduktan sonra Albayrak’ın bu tarz konuşmasına tepki gösteren taraftarlar, sosyal medyadan peş peşe yorumlarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu için devler pusuda Atletico Madrid ve Arsenal, genç oyuncuyu transfer etmek için yarışıyor. Sarı kırmızılıların Kerem’i elde tutması zor görünüyor.

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun herkesi ağlatan hayat hikayesi Türkiye'nin Portekiz ile karşılaşacağı maç öncesi Fransız basını Kerem Aktürkoğlu'nu kaleme aldı. Genç yıldızın henüz bebekken, "Ağustos 1999'da Türkiye'de 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Belediye başkanı molozların arasında, özellikle de dokuz aylık torununun hayatını kurtarmakla meşguldü. Uzun süren çalışmalar sonucu enkaz altındaki Kerem'i sağ salim kurtarmayı başardı." ifadeleri kullanıldı.