Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Omar Elabdellaoui, Mustafa Mohamed, Sofiane Feghouli ve Covid-19 geçiren Sacha Boey ile ilgili bir açıklama yayınladı. Mustafa Mohamed ve Sofiane Feghouli'nin tedavilerinin devam ettiği öğrenilirken, Omar Elabdellaoui ve Sacha Boey'in önümüzdeki hafta takımla çalışmalara başlayacakları bildirildi.

OMAR VE SACHA BOEY ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TAKIMLA ANTREMANLARA ÇIKACAK

Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Karantina süreci tamamlanan ve İstanbul’a dönen Sacha Boey, bugün kendisi için hazırlanan bireysel program dahilinde çalıştı. Bir bağırsak enfeksiyonu geçiren ve tedavisine devam edilen Omar Elabdellaoui de özel bir programla bireysel çalıştı. Her iki futbolcunun da önümüzdeki hafta başından itibaren takımla antrenmanlara başlaması planlandı.



Milli Takımlarından sakat dönen futbolcularımızdan Mustafa Mohamed’in hastanede yapılan MR tetkiklerinde sağ üst adale ön grupta kanama ve kısmi yırtık tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı. Sol arka adalesinde ikinci derece zorlanma ve yırtık tespit edilmiş olan Sofiane Feghouli’nin de tedavisine devam edildi” denildi.

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