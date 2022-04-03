Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de açık ara lider durumda bulunan ve en yakın rakibi Konyaspor'a 15 puanlık fark atan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor'un rakibi zirvenin uzağında kalan Beşiktaş. Sahasında 390 gündür yenilmeyen ve 21 maçlık seriyi 22 yapmak isteyen bordo mavililer, galip gelip şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak amacında. Ve Trabzonspor açısından maçın başka bir anlamı ise sezonu üç büyüklere karşı yenilgi almadan bitirmek. Ki böyle bir durum en son 2019-20 sezonunda elde edilmişti.

RÖVANŞ PEŞİNDE

Gelecek sezonun planlamasına erken başlayan ve teknik direktörlük koltuğuna Valerien Ismael'i getiren Beşiktaş bugün Trabzonspor'un şampiyonluk yürüyüşüne çelme takmayı amaçlıyor. Yeni hocanın gelmesiyle takımda son derece pozitif bir hava hâkim. Bununla birlikte hafta içinde yapılan sıkı idmanların sahaya da olumlu yansıması bekleniyor. Siyah beyazlılar ayrıca ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta 2-1 kaybettiği rakibinden rövanşı almak için de sahaya çıkacak.

NWAKAEME REKORA DOĞRU

Trabzonspor'da yönetimin sözleşme uzatacağı Anthony Nwakaeme, Beşiktaş karşısında gol atması hâlinde Türkiye kariyerinde en golcü sezonuna ulaşacak. Bordo mavili forma altında dördüncü sezonunu geçiren Nijeryalı hücum oyuncusunun 24 maçta 11 golü bulunuyor.

EMİRHAN'DAN KÖTÜ HABER

Beşiktaş'ta zorlu Trabzonspor maçı öncesi Emirhan İlkhan'dan gelen haber moral bozdu. Genç yıldız geçirdiği bağırsak enfeksiyonu sebebiyle kadrodan çıkarıldı. Öte yandan Vida'nın son kontrollerinde maça çıkmasına engel bir durum olmadığı belirlendi.

Trabzonspor'da sakatlık şoku Trabzonspor, sakatlanan Ahmetcan Kaplan’ın sağ ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

