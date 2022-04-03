Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray bir yandan yeni başkanını seçmek için geri sayıma geçerken diğer yandan da düşme hattından olabildiğince uzakta kalmak istiyordu. Sarı kırmızılılar zorlu nisan fikstürüne Karagümrük galibiyetiyle başlayıp, Fenerbahçe derbisi öncesi moral buldu. Aslan 12 dakikada attığı iki golle rakibinin direncini kırmayı başardı. Mücadelenin geri kalanını âdeta idare eden Cimbom, ilk yarıdaki oyunuyla geçer not aldı.

MAÇ 1-0 BAŞLADI

Neredeyse başlangıç düdüğüyle Galatasaray öne geçti. Daha ikinci dakikada Kerem soldan ceza sahasına ok gibi girdi. Salih’in yanından sıyrılırken yerde kalınca, Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktaya gelen Gomis, topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 1-0. 12’de çizgiye inen Cicaldau yerden içeri kesti, bekletmeden vuran Babel farkı ikiye çıkardı: 2-0. 37’de Cicaldau’nun ceza sahası dışından vuruşu direkten döndü.

MUSLERA DÖNDÜ

Galatasaray adına atakların başlangıç adamı olarak ön plana çıkan Kerem 34’de sakatlandı ve yerini Emre’ye bıraktı. Kerem’in yokluğu sonrası Aslan’ın hücum gücü ciddi anlamda sekteye uğradı ve pozisyon sayısı giderek azaldı. Buna rağmen ileride Karagümrük orta sahasına baskı uygulayan Torrent’in öğrencileri rakiplerine fırsat şansı tanımadı. 75’te Muslera, Pesic’in kullandığı penaltıyı kurtarıp skorun değişmesine izin vermedi.

KİMİNLE OYNARIZ BİLMİYORUM!

Galatasaray'ın çalıştırıcısı Domenec Torrent, "Millî maçlar sonrası lige dönüşler zordur. Futbolcular maça iyi odaklandılar, çok memnunuz" derken, "Sakatlarımız çok fakat bahane değil. Fenerbahçe için en iyi hazırlıkları yapacağız. Kimlerle oynayacağız bilmiyoruz ama kim oynarsa oynasın sonuna kadar mücadele edeceğiz" sözlerini kullandı.

DERBİYİ BİZ KAZANACAĞIZ

Yeniden düşme hattı sıkıntısı yaşamak istemeyen G.Saray'da dünkü galibiyetle moraller tavana vurdu. Maçın ardından hırs dolu açıklamalar yapan futbolculardan Bafetimbi Gomis, "Derbi öncesinde sevindiren bir galibiyet aldık. Fenerbahçe derbisi önemli bir maç. Kazanacağımıza inancımız tam" derken dün geceye damgasını vuran kaleci Muslera, "Galibiyetten başka bir şey düşünmüyorduk. Karagümrük iyi bir takım" vurgusu yaptı ve, "F.Bahçe derbisi bizim için çok önemli. Kadıköy'e üç puan için gideceğiz ve en iyisini yapacağız" sözlerini kullandı.

ASLAN YARALI GİDİYOR

G.Saray F.Bahçe derbisine yaralı gidecek. Torrent dünkü maçın ardından Mustafa Muhammed ve Feghouli'nin forma giyemeyeceğini açıkladı. Aslan'ın büyük silahı Kerem de dünkü maçta sakatlandı. Genç yıldızın son durumu yarınki MR sonrası netleşecek.

ELMAS MORAL VERDİ

Burak Elmas, Karagümrük maçı öncesi Florya’ya giderek oyunculara yaptığı konuşmada seçim sürecinden etkilenmemelerini istedi ve onlara güvendiğini belirtti. Ayrıca içeride 4 aylık alacakları olan futbolculara zorlu doksan dakika öncesi bir miktar ödeme yapıldı.

MAÇIN BİTMESİNİ BEKLEDİLER

Kerem Aktürkoğlu dünkü maç sonrası sarsıldı. Genç futbolcunun babaannesi hayatını kaybetti. Sarı kırmızılı yöneticiler acı haberi vermek için maç sonrasını bekledi. Bitiş düdüğünün ardından haberi alan Kerem büyük üzüntü yaşarken takım arkadaşlarınca teselli edildi.

Galatasaray’da sakat futbolcuların son durumu belli oldu Bir süredir sakatlıkları bulunan Omar Elabdellaoui, Mustafa Mohamed, Sofiane Feghouli ve Covid-19 geçiren Sacha Boey'in son durumu hakkında Galatasaray'dan açıklama geldi.

Galatasaray evinde rahat kazandı Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında, VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Galatasaray, rakibini 2-0 mağlup ederek, rahat bir galibiyet aldı.