Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Sarı lacivertli ekip Miha Zajc, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci ve Arda Güler'in golleriyle karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, maçının ardından yaptığı açıklamada, "İşimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım" dedi.

"RAKİBİ İYİ ANALİZ ETTİK"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Biz buraya gerçekten iyi hazırlandık. Rakibi iyi analiz ettik. Ekip olarak Kayserispor'un neler yaptığını biliyorduk. İyi bir takım ve iyi mücadele ediyorlar. Son 4 maçtır kaybettikleri için bu maç onlar için çok önemliydi. Bizim için de çok önemliydi. Milli takımda olan futbolcularımız vardı. Ter idmanına çıkıp maça çıkan oyuncularımız oldu" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

"Maçı kazanmak istiyorduk" diyen Kartal, "Kazanmak içinde bütün analizlerimizi yaptık ve çok iyi çalıştık. Sadece hafta içi bir düşüş yaşadık. Tipik bir bahar havası oyunu oldu. Bu tür havalarda takımların performansı düşüyor. Maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Başkanımızın bugün doğum günü. Maçtan önce onunla konuştuk ve 3 puanı ona armağan edeceğimize söz verdik. Sözümüzü yerine getirdik. Yükselsen performansımız var. Takımın gücü yükseliyor. Bunu görebilmek bizi çok mutlu ediyor. Bugünkü galibiyetten dolayı oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.

"KENDİ İŞİMİZE BAKIYORUZ"

Kartal, Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili sorulan soruya, "Ben hayatım boyunca hiçbir oyuncumla ilgili öyleydi böyleydi diye konuşmadım. Yönetimimiz sonuçta bir karar aldı. Bu konuda fazla konuşmak istemiyoruz. Kulübümüz açıklama yaptı. Biz kendi işimize bakıyoruz" diye konuştu.

"AYIP EDİYORSUNUZ"

Bir gazetecinin "İkinci adam olmam" demiştiniz, bu görüşünüz geçerli mi?" sözlerini yeniden hatırlatması üzerine "Ayıp ediyorsunuz" diyen ve sinirlenen Kartal, "Her seferinde ikinci adam olmayacağımı söyledim. Tekrardan sormaya gerek yok. Ben söyleyeceğimi söyledim. İkinci adam hayatım boyunca olmam! Tekrar tekrar söylüyorum. Beşinci kez söyledim. Artık sormayın" ifadelerini kullandı.

Fener coştu bir kere! Kayserispor'a gol yağdırdı İsmail Kartal'ın takımı Zajc, Rossi, İrfan Can, Arda Güler'in golleriyle farka gitti. Bir de asist yapan İrfan futboluyla parmak ısırttı. Devler Ligi'ni kovalayan ve son 7 karşılaşmasından 6 galibiyet 19 puan çıkaran Kanarya (maç fazlasıyla) ikinciliğe yerleşti.