Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig'in 31'inci haftasında Manchester City, Burnley deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazanırken, golleri 5'inci dakikada Kevin de Bruyne ve 25'inci dakikada İlkay Gündoğan kaydetti.

Bu sonuçla birlikte son 4 maçta 3 galibiyet alan Manchester City, 73 puanla liderliğini sürdürdü. Ligde kalma mücadelesi veren Burnley ise üst üste 4'üncü mağlubiyetini alarak 21 puanda kaldı.

İlkay Gündoğan Burnley karşılaşmasında takımının 2'nci golünü kaydetti

MESUT ÖZİL'İ GERİDE BIRAKTI

Öte yandan Manchester City'nin 2'nci golünü kaydeden Türk asıllı Alman yıldız İlkay Gündoğan, attığı bu golle Mesut Özil'i geride bırakarak tarihe geçti. 31 yaşındaki İlkay, attığı 34 golle İngiltere Premier Lig tarihinin en skorer Alman futbolcusu oldu. Önceki rekor 33 golle Arsenal forması giyen Mesut Özil'e aitti.

İLKAY'DAN 8 GOL VE 7 ASİST

İlkay Gündoğan, bu sezon Manchester City formasıyla oynadığı 34 maçta 8 gol attı ve 7 asist kaydetti. 31 yaşındaki yıldız orta saha, 6'ncı sezonunu geçirdiği İngiliz ekibinde toplamda çıktığı 244 maçta 47 gol attı ve 33 asist yaptı.

Mesut Özil duruşuyla yönetimin kararını değiştirdi! Kadroya geri dönüyor Ozan Tufan ile kadro dışına bırakılan Mesut Özil’e yönetimden af çıktı. Dünya yıldızının göstermiş olduğu tutum ve dirayetli duruş yönetimin kararını değiştirdi. Özil’in menajeri Erkut Söğüt'ün yaptığı açıklamalar ise gündeme bomba gibi düştü. Mesut Özil’in takımda kalmak istediğini ve 6 aylık maaşını almadığını belirten Söğüt, çok çarpıcı itiraflarda bulundu.