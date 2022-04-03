Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31'inci haftasında Kayserispor deplasmanından 4-0 galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası maça dair değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe kadrosunun Trabzonspor ile eşit düzeyde olduğunu savunurken, Vitor Pereira'nın bu sistemle oynaması halinde Trabzonspor ile kafa kafaya gideceğini öne sürdü.

"FENERBAHÇE'NİN KADROSU TRABZONSPOR AYARINDA"

Dilmen, "Ali bey 'ben nasıl müsaade ettim bu güçlü kadronun bu kadar kopmasına' diyordur. Ali Bey, 'Hocam biri bu 4'lü sistemle oynayın diyor bir deneyelim' demeliydi Pereira'ya. Vitor Pereira bu sistemle oynasaydı Fenerbahçe şampiyonluk yarışından bu kadar çabuk kopmazdı. Fenerbahçe'nin Trabzonspor ayarında bir kadrosu olduğunu düşünüyorum" dedi.

"ALİ KOÇ DAHİL BANA SALLAYANLAR ÖZÜR DİLESİN"

Dilmen, "Hedeften uzaklaşan büyük takımların hedefleri farklıdır. Bu takımın artık bir hedefi vardı. Üst üste maç kazanınca oyuncu performansları arttı. Fenerbahçe 4-2-3-1 oynar, başka sistemle oynamaz. 3'lü oynadığınızda olmaz. Fenerbahçe kalesinde Kayserispor'un pozisyonu yok" dedi.

Sarı lacivertlilerin sezona başladığı sistemi eleştirdiği dönemde kendisine çatan isimleri hedef alan Dilmen, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal ile doğru oyun planını bulduğunu savundu. Rıdvan Dilmen, "Ali Koç da dahil bana sallayanlar benden özür dilesin" dedi.

"FENERBAHÇE ÇAĞIRIYORSA FEDAKARLIK YOKTUR"

"İsmail hocaya fedakarlık yaptı falan diyorlar" diyen Dilmen, "Fenerbahçe çağırıyorsa fedakarlık yoktur ama Fenerbahçe takımına konsantrasyonu düşük ve şampiyonluktan kopmuş bir takımdı İsmail hoca geldiğinde" değerlendirmesinde bulundu.

"ARDA'YI NASIL 11 BAŞLATACAKSINIZ?"

Arda Güler'e değinen Dilmen, "Trabzonspor maçında Fenerbahçe 1-0 geride ve 10 kişi kalmış, bütün stat 'Arda' diyor. Hoca, 'alsam mı, almasam mı?' derken 1-1 oldu ve alamadı. Yanlış mı yaptı? Hayır. Yanlış yapmadı. Bu maç ilk 11 oynatmayarak yanlış mı yaptı? Hayır yapmadı. Kupa olsaydı ilk 11 başlardı. Siz Şampiyonlar Ligi ön elemesi için mücadele ediyorsunuz. Önümüzdeki hafta nasıl Galatasaray maçında 11 başlatacaksınız Arda'yı?" ifadelerini kullandı.

Fener coştu bir kere! Kayserispor'a gol yağdırdı İsmail Kartal'ın takımı Zajc, Rossi, İrfan Can, Arda Güler'in golleriyle farka gitti. Bir de asist yapan İrfan futboluyla parmak ısırttı. Devler Ligi'ni kovalayan ve son 7 karşılaşmasından 6 galibiyet 19 puan çıkaran Kanarya (maç fazlasıyla) ikinciliğe yerleşti.

'İkinci adam' sorusuna İsmail Kartal'dan sert tepki: Ayıp ediyorsunuz Kayserispor deplasmanından 4-0'lık net galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında kendisine yöneltilen 'ikinci adam' sorusuna tepki gösterdi, "Ben söyleyeceğimi söyledim. İkinci adam hayatım boyunca olmam! Tekrar tekrar söylüyorum. Beşinci kez söyledim. Artık sormayın" ifadelerini kullandı.

Mesut Özil duruşuyla yönetimin kararını değiştirdi! Kadroya geri dönüyor Ozan Tufan ile kadro dışına bırakılan Mesut Özil’e yönetimden af çıktı. Dünya yıldızının göstermiş olduğu tutum ve dirayetli duruş yönetimin kararını değiştirdi. Özil’in menajeri Erkut Söğüt'ün yaptığı açıklamalar ise gündeme bomba gibi düştü. Mesut Özil’in takımda kalmak istediğini ve 6 aylık maaşını almadığını belirten Söğüt, çok çarpıcı itiraflarda bulundu.