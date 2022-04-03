Türkiye Gazetesi

30 Nisan’da seçime girecek olan Galatasaray’da başkan adayları belli oluyor. Yorumcu Oğuz Altay’ın canlı yayında yaptığı açıklamalarda Dursun Özbek’in aday olacağı ve Okan Buruk’unda takımın başına geleceğini söyledi. Ertem Şener ise canlı yayında Fatih Terim bombasını patlattı.

DURSUN ÖZBEK ADAY OLUYOR

TV 100’de yayınlanan VAR odası programına konuşan yorumcu Oğuz Altay, Dursun Özbek'in pazartesi günü adaylığını açıklayacağını duyurdu. Altay aynı zaman Özbek’in listesini tek tek açıkladı. Açıklanan listede Rezan Epözdemir, Ahmet Ocaklı, Erden Timur, Abdurrahim Albayrak, gibi isimler bulunuyor.

“GALATASARAY İÇİN HAZIRIM”

Öte yandan Oğuz Atay, ismi Galatasaray ile anılan Okan Buruk’la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve Buruk’un görüşmede, "Her şartta, her durumda Galatasaray için hazırım. Ben bugünler için varım. Galatasaray için varım" diye konuştuğunu aktardı.

FATİH TERİM GERİ GELİYOR

Ertem Şener ise Fatih Terim’in futbolun başına geçeceğini ifade etti, Altay da bu bilgiyi doğruladı. Fatih Terim Sportif A.Ş. yöneticisi, Okan Buruk da teknik direktör olacak.

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