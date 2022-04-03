Süper Lig’in 31. Haftasında Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup olan Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu sakatlığı nedeniyle oyundan alınmıştı. Genç yıldız maç sonu aldığı acı haberle yıkıldı.
ALDIĞI ACI HABERLE YIKILDI
Mücadelenin 35. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu, yerini Emre Kılınç’a bırakmıştı. Genç yıldız mücadelenin ardından babaannesinin hayatını kaybettiğini öğrendi.
TAKIM ARKADAŞLARI DESTEK OLDU
Kerem Aktürkoğlu aldığı haberle büyük üzüntü yaşarken, takım arkadaşları genç yıldıza tam destek oldu.
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