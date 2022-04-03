Türkiye Gazetesi

Sezona kötü başlayan ve ardından teknik direktör değişimine giden Fenerbahçe'de yüzler yavaş yavaş gülmeye başladı. Alınan galibiyetler ve güzel oyun taraftarlara sezonun kalanı için umut aşılarken, yönetim ise gelecek sezon için çalışmalara devam ediyor.

İSPANYOLLAR 'KESİN' GÖZÜYLE BAKIYOR

Başkan Ali Koç, Mesut Özil'in ardından bir dünya yıldızını daha kadroya katmak için girişimlere başladı. Sol bek için çalışmalara hız veren Fenerbahçe, Real Madrid ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Marcelo için yeniden temaslara başladı. İspanyollar, Marcelo'nun Fenerbahçe'ye gitmesine kesin gözüyle bakıyor.

Todofichajes'in haberine göre Marcelo, Roberto Carlos ile aynı yolu izleyerek Fenerbahçe kadrosuna katılabilir. Marcelo'nun biten sözleşmesi nedeniyle Fenerbahçe'nin bonservis ödemeyecek olmasının Brezilyalı oyuncuya daha yüksek bir maaş önerisine olanak sağlayacağı iddia ediliyor.

Marcelo Vieira da Silva Júnior

AZİZ YILDIRIM'A CEVAP

Haberde, Marcelo için Roberto Carlos'un imzaladığına benzer 2+1 yıllık bir teklifin hiç de fena olmayacağı belirtilirken, 34 yaşındaki oyuncunun Avrupa'daki son büyük sözleşmesini bu şekilde gerçekleştirmek isteyeceği aktarıldı.

Bu transfer gerçekleştiği takdirde Ali Koç, 2007 yılında dünyanın en iyi sol beki Roberto Carlos'u getiren Aziz Yıldırım'a Marcelo ile cevap verecek.

Fener coştu bir kere! Kayserispor'a gol yağdırdı İsmail Kartal'ın takımı Zajc, Rossi, İrfan Can, Arda Güler'in golleriyle farka gitti. Bir de asist yapan İrfan futboluyla parmak ısırttı. Devler Ligi'ni kovalayan ve son 7 karşılaşmasından 6 galibiyet 19 puan çıkaran Kanarya (maç fazlasıyla) ikinciliğe yerleşti.