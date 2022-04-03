Türkiye Gazetesi

Akyazı’da bugün tarihi bir karşılaşma yaşanacak. Günlerdir Trabzon Stadı’nda koreografi hazırlığında bulunan taraftarlar, derbi öncesi tüm hazırlıkları tamamladı. Saat 20.30’da görsel şölen başlayacak.

10 DAKİKA İÇİNDE TÜM BİLETLER TÜKENDİ

Kritik maç öncesi iki takımda son hazırlıklarını tamamlarken, derbi biletleri çıktığı gibi yaklaşık 10 dakika içinde tamamen bitti. Trabzonspor şampiyonluk yolunda en büyük gücü olan taraftarının desteğini bu akşam net bir şekilde hissedecek.

BERABER SAHUR YAPTILAR

Maç gecesinin öncesinde koreografileri hazırlayan taraftarlar gece de stada giderek son kontrolleri yaptı. Sahur vakti hep birlikte yemek yiyen Trabzonlular maça hazırız mesajı verdi.

AVRUPA’DAN TARAFTARLAR GELİYOR

Maça gidemeyecekler için şehrin farklı noktalarında dev ekranların kurulacağı öğrenilirken, sadece İstanbul değil Avrupa’dan da yüzlerce taraftar Trabzon’a akın ediyor. Uçaklar full çekerken, otellerde yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldı.

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