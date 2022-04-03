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Milli Güreşçi Kerem Kamal, Avrupa Şampiyonu oldu
03.04.2022 - 18:29 | Son Güncelleme: 03.04.2022 - 18:52
Türkiye Gazetesi
Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, altın madalya kazandı.
Etiketler : Macaristan,Avrupa Güreş Şampiyonası,Kerem Kamal,altın madalya,
843951 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/843951.aspx
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