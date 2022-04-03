Türkiye Gazetesi

Milli sporcularımız, uluslararsı spor arenasında aldıkları başarılarla ülkemizi gururlandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Macaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılan Türkiye Güreş Milli Takımı, tarihi rekorlara imza attı. Milliler erkekler ve kadınlarda toplam 17 madalya ile rekor kırdı. Kadın Milli Takımı ilk kez Avrupa şampiyonu oldu. Erkek Milli Takımı'nda ise serbest stil ve grekoromende Avrupa ikincisi oldu.

KADIN SPORCULARDAN TARİHİ BAŞARI

Başkent Budapeşte’de gerçekleştirilen ve 37 ülkeden toplam 375 sporcunun katıldığı 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye, 30 sporcu ile madalya mücadelesi verdi. Toplam 85 güreşçinin mindere çıktığı kadınlarda milli sporculardan Yasemin Adar Yiğit (76 kg) ve Evin Demirhan Yavuz (50 kg) ile 2 altın, Buse Tosun Çavuşoğlu (72 kg) ile 1 gümüş ve Bediha Gün (55 kg) ile de bronz 1 bronz madalya kazandı. Türkiye kadınlarda takım halinde ilk kez Avrupa şampiyonu olarak tarihe geçti.

ERKEK MİLLİ TAKIM AVRUPA 2. OLDU

Toplam 135 sporcunun mindere çıktığı erkekler serbest stilde ise Türk sporcular 6 madalya kazandı. 125 kiloda Taha Akgül 9. Avrupa şampiyonluğunu kazandı, 92 kiloda yarışan genç güreşçi Feyzullah Aktürk de altın madalya ile tarihe imzasını attı. 61 kiloda Süleyman Atlı gümüş, 65 kiloda Recep Aktaş, 79 kiloda Muhammet Akdeniz ve 86 kiloda da Osman Göçen ile 3 bronz madalya daha kazanan milliler, takım halinde Avrupa ikincisi olarak kürsüde yer aldı.

GREKOROMENDE AVRUPA İKİNCİLİĞİ

Büyük çekişmenin yaşandığı ve 155 sporcunun yer aldığı grekoromende stilde de Türkiye önemli başarılara imza attı. Madalya koleksiyoncusu Rıza Kayaalp (130 kg) 11. kez Avrupa’nın en büyüğü oldu. 60 kiloda Kerem Kamal ve 67 kiloda Murat Fırat da altın madalya kazanırken, 77 kiloda Yunus Emre Başar gümüş, 55 kiloda Emre Mutlu, 63 kiloda Ahmet Uyar ve 82 kiloda da Burak Akbudak bronz madalya aldı. Türkiye grekoromende takım halinde ikinci oldu.

MADALYA SAYISI 338'E YÜKSELDİ

Macaristan’da tamamlanan bu organizasyon sonrasında Türkiye’nin Avrupa Şampiyonaları'nda kazandığı madalya sayısı 338’e yükseldi. Millilerin bugüne dek Avrupa’da kazandığı madalya sayısı serbest stilde; 57 altın, 61 gümüş, 80 bronz, kadınlarda; 7 altın, 3 gümüş, 4 bronz ve grekoromende de 42 altın, 26 gümüş, 48 de bronza ulaştı.

Böylece milliler Avrupa Şampiyonaları tarihinde toplamda 106 altın, 90 gümüş ve 142 de bronz olmak üzere 338 kez kürsüye çıkmış oldu.

Büyük gurur! Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, kadınlar takım sıralamasında 140 puanla zirvede yer aldı.

Milli sporcu Burhan Akbudak, Avrupa üçüncüsü oldu Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadle eden milli sporcumuz Burhan Akbudak, Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli Güreşçi Kerem Kamal, Avrupa Şampiyonu oldu Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, altın madalya kazandı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 11. kez Avrupa şampiyonu! Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda 11. kez Avrupa şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa ikincisi oldu Buse Tosun Çavuşoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 72 kiloda gümüş madalya kazandı

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, 5. defa Avrupa şampiyonu Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.

Güreşte çifte şampiyonluk! Taha ve Feyzullah Avrupa'yı devirdi Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Milli güreşçi Taha Akgül, Gürcü Geno Petriashvili'yi yenerek şampiyon oldu. Serbest stil 92 kiloda da Feyzullah Aktürk altın madalyanın sahibi oldu.