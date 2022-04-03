Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig heyecanı 31. hafta maçları ile devam ediyor. Bu kapsamda lider Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti. Nefes kesen maçta galip çıkmazken, karşılaşma 1-1'lik skorla berabere bitti.

MAÇTAN DAKİKALAR- İLK YARI

8. dakikada Josef savunmadan dönen topu ceza alanı içinden gelişine kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

18. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında savunmanın arkasında topu göğsüyle kontrol eden Djaniny, kaleci Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda dengesini kaybedip düşünce bordo-mavililer, mutlak bir golden oldu.

24. dakikada soldan ceza alanı son çizgisine inen Rıdvan Yılmaz'ın çıkardığı topu, Josef kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

41. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı serbest atışta, kalabalığın içinde Vida'nın uçarak kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, güçlükle topu kornere çeldi.

45. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın soldan ortasında, Ghezzal'ın indirdiği topta Batshuayi'den önce kaleci Uğurcan Çakır, araya girerek tehlikeyi önledi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR- İKİNCİ YARI

46. dakikada altpas çizgisinin sağ tarafından kullanılan çift vuruşta Ghezzal'ın kaleye gönderdiği top barajdan döndü.

56. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Hüseyin Türkmen'in uzun pasında, ceza alanı hemen önünde topla buluşan Cornelius, aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

67. dakikada Ghezzal, ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür tarafından düşürülünce maçın hakemi Zorbay Küçük, penaltı noktasını gösterdi.

69. dakikada Batshuayi'nin kullandığı penaltı atışında top yan direkten döndü. Daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

71. dakikada Beşiktaş, beraberliği yakaladı. Ghezzal'ın pasında, ceza alanı sağ tarafında topla buluşan Rosier, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1.

80. dakikada Siopis tarafından arkadan çekilen Larin, daha sonra rakibine yaptığı davranış sonrası kırmızı kart gördü. Siopis de yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü. İki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanırken Bakasetas da sarı kart gören oyunculara eklendi.

90+2. dakikada Hamsik'in soldan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde yükselen Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşunda, top üst direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Trabzon'da futbol vakti! Fırtına, Beşiktaş'ı ağırlayacak Şampiyonluk için gün sayan Trabzonspor, teknik adam değişimine giden ve Avrupa kupalarına katılma vizesi arayan Beşiktaş'ı misafir edecek. 20.30’da başlayacak dev randevuda Zorbay Küçük düdük çalacak.

Trabzonspor'da sakatlık şoku Trabzonspor, sakatlanan Ahmetcan Kaplan’ın sağ ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Trabzonspor'un hücum hattı 18 takıma bedel Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor'un hücum hattı 51 gol kaydetti, bordo mavililer bu rakam ile 18 takımı geride bıraktı.