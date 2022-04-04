Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Camia olarak zor günler geçiren Galatasaray, önceki gün ligde Karagümrük’ü 2-0 yenerek rahat bir nefes aldı. Sarı kırmızılıların aldığı üç puanda Muslera imzası vardı. Kaptan, 90 dakikanın kırılma anı olan 75’te önce penaltıyı kurtardı, daha sonra da ağlarla buluşmakta olan iki topa duvar ördü. Aslında Uruguaylı file bekçisinin geçmişine baktığımızda bu tablo normal gibi gözükse de geçirdiği büyük sakatlıklar sonrası âdeta küllerinden doğdu.

DERBİDE YERİ GARANTİ

2020’de bacağı kırılan Muslera için 'dönüşü eskisi gibi olmaz' dendi, sonrada Sivas maçında çapraz bağları esneyince 'forma bulamaz' yorumları yapıldı. Ama azmiyle zor günleri geride bıraktı. Özel çalışmalar yapan başarılı kaleci alçıları varken salonda göz, adale sistemi, koordinasyon, algılama ve karar verme üzerinde idman yaptı. Takıma dâhil olunca da formda Pena’ya rağmen kaleyi tekrar devraldı. F.Bahçe derbisinde de yerini ayırttı.

Okan Buruk’un Galatasaray’ın yeni hocası oluyor! Asıl sürpriz Fatih Terim… Galatasaray’da seçim heyecanı devam ederken kimlerin aday olacağı merak konusu oldu. Gelen son dakika bilgisine göre, Dursun Özbek belirlediği ekibi ile başkanlığa aday oluyor. Özbek’in teknik direktörü ise Okan Buruk olacak. Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan yorumcu Oğuz Altay, Dursun Özbek’in yönetim kurulu listesini paylaştı. Ertem Şener ise Fatih Terim'le ilgili de sürpriz bir gelişme olduğunu belirtti.

Galatasaray, Karagümrük'ü 12 dakikada yıktı Sarı kırmızılı takım Bafetimbi Gomis (dk.4 pen.) ve Ryan Babel'in (dk.12) golleriyle kazandı, Fenerbahçe derbisi öncesi moral depoladı. Pesic'in penaltısını Muslera çıkardı.