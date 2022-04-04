Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Ali Koç döneminde hayaller ile gerçeklerin örtüşmediği bir dönem geçiren Fenerbahçe, İsmail Kartal ile farklı bir havaya girdi. Takım Avrupa, Ziraat Türkiye Kupası ve ligde şampiyonluk yarışından kopsa da günü kurtarmak adına göreve getirilen İsmail Kartal ciddi bir başarı sağladı. Ligde 11 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 de yenilgi elde edildi. Kayseri maçı sonrası bir kez daha "İkinci adam olmam" sözünü altını çizerek söyleyen Kartal'ın kısa dönemde elde ettiği maç başı puan ortalaması ise 2,18 olarak dikkat çekti.

TEK DÜŞÜNCE İKİNCİLİK

Sezona büyük umutlarla başlayan ancak sonrasında alınan kötü sonuçların ardından Portekizli teknik adam Vitor Pereira'yı gönderip takımı İsmail Kartal'a teslim eden yönetim hâlâ yeni sezon için teknik adam arayışında. Tüm bunlar olurken de İsmail Hoca, gönül verdiği Fenerbahçe'ye hizmet için yoğun mesaide. Son üç maçını kazanan ve Kayseri'ye dört atan sarı lacivertliler, önümüzdeki hafta oynanacak Galatasaray derbisine şimdiden hazır olduğunun mesajını verdi. Kanarya, tamamen ligi ikinci bitirmeye odaklandı.

KOÇ'A ÖZEL HEDİYE

Farklı kazanılan Kayseri maçı sonrası soyunma odasında büyük sevinç vardı. Futbolcular ilk olarak bebek bekleyen İrfan Can Kahveci ile mutluluğunu paylaşırken daha sonra başkan Ali Koç görüntülü arandı. Takım adına başkanla görüşen İsmail Kartal, 3 puanı doğum günü hediye olarak Koç'a verdi. Ali Başkan da herkese tek tek teşekkür etti.

ARDA'YI OYNATAN GÜLER

İsmail Kartal döneminin belki de en büyük kazanımı genç Arda Güler oldu. Hedeflerden uzaklaşılmasının ardından "Bari gençleri kazanalım" düşüncesinde olan Kartal'ın şans verdiği isimlerden Arda Güler, futboluyla büyük beğeni topladı ve hocasını mahcup etmedi.

Fener coştu bir kere! Kayserispor'a gol yağdırdı İsmail Kartal'ın takımı Zajc, Rossi, İrfan Can, Arda Güler'in golleriyle farka gitti. Bir de asist yapan İrfan futboluyla parmak ısırttı. Devler Ligi'ni kovalayan ve son 7 karşılaşmasından 6 galibiyet 19 puan çıkaran Kanarya (maç fazlasıyla) ikinciliğe yerleşti.

Fenerbahçe'de elde var Kartal Başkan Ali Koç’un görüştüğü Löw farklı arayışlarda. Adı dillerden düşmeyen Jesus ile Schmidt’in de gündeminde Türkiye yok. İbre Kartal’da kalacak gibi!