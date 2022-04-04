Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Şampiyonluk için sabırsızlanan Trabzonspor ile yeni bir sayfa açan Beşiktaş’ın kapışması büyük heyecana sahne oldu. Valerien Ismael 3-4-3 sisteminin risklerini ‘ısıran pres’le ortadan kaldırdı. Trabzonspor’un yetenekli ayakları yakalarını bırakmayan inatçı pres yüzünden maç boyunca varlık gösteremedi. Hücumun her bölgesinden tehdit oluşturan Beşiktaş ilk yarıda farkı yakalayabileceği pozisyonlar buldu.

HATALAR ZİNCİRİ

Bu sezon ilk yarıda rekor seviyede koşan Beşiktaş’ın kondisyonunun yetip yetmeyeceği merak konusuydu. Büyük maçlarda şans faktörünün ne kadar önem taşıdığı Ersin’in hatası sonra ev sahibi ekibin ilk şutunda golü bulması ve Batshuayi’nin kaçırdığı penaltıyla tekrar görüldü. Bu iki şanssızlık bir takımın motivasyonunu yok edebilirdi ama Beşiktaş taktik disiplinden çıkmadı.

DORUKHAN DİREĞE

Ismael’in 3-4-3’ünde en çok fark oluşturan isimlerden Rosier’in beraberlik golü maçın heyecanını katladı. Abdullah Avcı, meslektaşının sistemine iyi çalışmadığını gösterdi. Hamle olarak da karşılık veremedi. Larin’in bilinçsizce gördüğü kırmızı kart sonrası oyunu dengeleyebildi. Dorukhan’ın 90+3’te direkten dönen şutu da Trabzonspor'un şanssızlığıydı.

BU DAHA BAŞLANGIÇ

Dün üst düzey futbolunu bir de golle süsleyen Beşiktaş'ın sağ çizgi oyuncusu Valentin Rosier, "Kesinlikle iyi bir iş çıkardık. Yeni teknik direktörümüzle yeni bir mantalite ortaya koyduk. Bu daha başlangıç. Bu sistemden memnun kaldık" açıklaması yaptı.

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