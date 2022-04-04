Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig'in 30'uncu hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü evinde Eyüpspor'u konuk etti. Konuk ekibin 3-2 galibiyetle ayrıldığı karşılaşmada uzun yıllar unutulmayacak bir hata yaşandı, adeta skandalın ucundan dönüldü.

FUTBOLCULAR ÇILGINA DÖNDÜ

Ankaragücü'nün 27'nci dakikada bulduğu golde ilginç bir an yaşandı. Ev sahibi ekibin sol kanattan kazandığı serbest vuruş sonrası Erdem Özgenç'in ortasında ceza sahasında topla buluşan Sinan Osmanoğlu'nun kafa vuruşunda gol oldu. Topun dışarı çıktığını söyleyen maçın orta hakemi Yiğit Arslan, aut kararı verdi. Ev sahibi ekibin futbolcuları bu kararla çılgına döndü.

4. HAKEM DEVREYE GİRDİ

Autu işaret eden hakem Yiğit Arslan, itirazlardan dolayı şaşırdı. Hakem uzun süre kararını değiştirmeyince 4. hakem devreye girdi. Sonrasında gol kararı çıktı. İlginç anlar sonrası her maçtan önce rutin olarak gerçekleştirilen file kontrolünün yapılıp yapılmadığı tartışma konusu oldu.

Top yırtık ağlardan dışarı çıkınca verilen aut kararı sonrası 4. hakem devreye girdi

Stat: Eryaman

Hakemler: Yiğit Arslan, Deniz Turgut, Emrah Ünal

MKE Ankaragücü: Akın Alkan, Erdem Özgenç (Dk. 80 Geraldo), Yusuf Abdioğlu, Sinan Osmanoğlu, Yasin Güreler, İshak Çakmak (Dk. 56 Mehmet Murat Uçar), Abdullah Durak, Chahechouhe (Dk. 89 Hasan Hüseyin Acar), Zahid, Ariyibi (Dk. 56 Eren Derdiyok), Owusu

Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Buatu, Mezague, Bülent Uzun, Taşkın İlter (Dk. 82 Mikail Okyar), Thill (Dk. 62 Cenk Ahmet Alkılıç), Rodrigues, Timur Temeltaş (Dk. 73 Bekir Yılmaz), Oğulcan Çağlayan (Dk. 73 Sekidika), Umut Bulut

Goller: Dk. 15 Rodrigues, Dk. 21 ve Dk. 48 Oğulcan Çağlayan (Eyüpspor), Dk. 27 Sinan Osmanoğlu, Dk. 41 Owusu (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 25 Zahid, Dk. 28 Abdullah Durak, Dk. 90+2 Yusuf Abdioğlu, Dk. 90+3 Sinan Osmanoğlu (MKE Ankaragücü), Dk. 26 Oğulcan Çağlayan, Dk. 68 Rodrigues (Eyüpspor)