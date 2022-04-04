Türkiye Gazetesi

Hasan SARIÇİÇEK - Özel röportaj

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu öncesi Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ile Türk bisikletini konuştuk. Sözlerine "Çok üzüldüm" diye başlayan başkan Müftüoğlu, 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek tur için "Türkiye, Orta Doğu'da kendi bisiklet turunu yapan tek ülke. 2008 yılında ilk kez kategori yükseldik ve turumuz tarihte ilk defa dünya televizyonlarından yayınlandı. 2010'da bir üst kategoriye çıktık. 2015'de dünyanın en iyi turu seçildik. Ne varki bizden sonraki süreçte sistem değişmiş, geriye gidiş başlamış buna çok üzüldüm, yeniden harekete geçtik. Şimdi en kusursuz organizasyonla Türk bisikletini en üst kategoriye yükseltmek hedefimiz" dedi.

İşte Müftüoğlu ile söyleşiden öne çıkanlar:

44 MİLYAR AVROLUK PAZAR

"Bisiklet deyip geçmeyin, sadece Avrupa'da 44 milyar avroluk devasa bir pazar mevcut. Türkiye olarak hedefimiz önümüzdeki dört yılda yapacağımız sıra dışı projelerle bunun en az yüzde onunu ülkemize kazandırmak. Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi farklı kurum ve kuruluşlarla ulaşım, konaklama, ağırlama gibi farklı sektörlerde15 bin insana iş imkanı sağlayacak ve bisiklet sporunu uluslar arası rekabette daha güçlü kılacak kapsamlı projeleri çalışıyoruz."

YENİ FABRİKALAR KURULUYOR

"Türkiye’de bisiklet turlarına olan ilgi her gün artıyor. Ülkemizde çevreci bilinçle fosil yakıt içermeyen alternatif ulaşım aracı olarak 7'den 70'e bisiklet sporu hayat tarzı haline geldi. Öyle ki Salcano, Bianchi, Ümit, Orbis, Carraro, Claud Butler, Kron, Whistle, Mosso, Ghost, Belderia, Gomax, Sedona, Fuji, Tern, Bisan, Mongoose, Pierre Cardin, Merida, Felt, Volcano, Dilaver, Taytay, Goccia, Yadea,Yuki, Dahon, Mosso, K-rock gibi dünyaca ünlü markalar 10 yıl önce tanınmazken bugün bilinir ve tercih edilir oldu. Bisiklet kullanımı yaygınlaşması bu alana yatırımı iştahını artırdı şimdi ülkemizde art arda bisiklet fabrikaları kuruluyor."

BİSİKLET DOSTU OTELLER

"Dünya Turu'nda yer almak Türkiye'nin tanıtımı açısından çok önemli. Profesyonel bisiklet turları, dünyada en çok izlenen televizyon programları arasında. Artık biz de bunun avantajını yaşayacağız. Ülkemiz; insanlık tarihi adına en önemli medeniyetlerin kurulduğu bir coğrafya; 2 kıtayı birleştiren buluşma noktası, iklimi, doğası ve tarihiyle sürekli dünyanın ilgisini çeken muhteşem bir yer. Doğa, tarih ve spor turizmi açısından bulunmaz bir yer. Yüz akımız Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na haliyle dünyanın en iyileri geliyor. Gördüğümüz ilgi ve katılımcı takımların kalitesinden çok mutluyuz. Ülkemizin zenginliklerinin hem tanıtımını hem de en güzel organizasyonları yapabilmek için bisiklet dostu oteller zinciri peş peşe kurulacak."

VELEDROM'A AĞIRLIK VERİLECEK

"Ülkemizin olimpik ölçülerdeki başarısını için velodroma ağırlık vereceğiz. Avrupa'nın en kapsamlı velodromlarından biri durumundaki Konya Veledromu dışında da tesisler yapacağız. Ülkemizi bisiklet branşında başarıyla temsil edecek yeni şampiyonların yetişmesine büyük katkı sağlayacağına inandığım Konya veledromu 2 bin 329 kişi kapasiteli tribünü, 250 metre ahşap pistiyle, kondisyon, eğitim ve seminer salonlarıyla, sporcuların olimpik düzeyde ihtiyaç duyabileceği tüm imkanlar mevcut.

EN İYİLER YARIŞACAK

"Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na Dünyanın en önemli profesyonel takımları, Fransa Turu, İtalya Turu gibi önemli organizasyonlarda etap ve genel klasman liderliğine ulaşan, Olimpiyat madalyalı isimler tura katılacak. Toplam 14 ülkeden 25 takım ve 175 bisikletçi, Bodrum'dan İstanbul'a 8 günde 1303km kat edecek. 7 WorldTour takımının yer alacağı Tour of Türkiye’de 12 Pro Takım ve 6 Kıta Takımı pelotonda mücadele verecek. 2021 yılında 3 olan WorldTour takım sayısı 2022 yılında 7’ye yükselirken; Nairo Quintana, Sam Bennett ve Chris Froome gibi güçlü bisikletçilerin pelotonda yer alması, yarışa yönelik uluslararası ilgiyi ve rekabeti artıracak.

ÇANAKKALE ÇOK ÖNEMLİ

"Tura; 5 kıtada, 190 ülkede canlı yayınlanarak milyonlarca haneye ulaşacak. Vatanımızın eşsiz yerleri, dünyayı kendisine yine hayran bırakacak. Bodrum'dan başlayıp İstanbul'da bitecek yarış bu yıl ilk defa organizasyonun Gelibolu Etabı 57. Piyade Alayı Şehitliği’nde sona erecek. Böylelikle 57. Piyade Alayı’nı ve Çanakkale Deniz Zaferi’ni anacağız. Bir asır önce 1915'te, Anzak Çıkarması’nı durdurması ve verdiği büyük kayıplarla efsaneleşmiş 57. Piyade Alayı’nı ve Çanakkale Deniz Zaferi’ni anarken, bu toprakların ülkemiz için değerini spor yoluyla anyatacağımız tarihi bir etap olacak, bu."

ZORLU ETAPLAR

"Bu yıl, bisikletçileri zorlu etaplar bekliyor. 2022 parkuru; Ege Bölgesi’nin turizm ve ticaret merkezlerinden Trakya’ya, ardından kültür başkentimiz İstanbul’a ilerleyecek. Tırmanış ustası bisikletçiler için Şirince, Spil Dağı Milli Parkı, Tekirdağ, Gelibolu ve Kaz Dağları limitlerin zorlanacağı yokuş primlerini barındıracak. Karşıyaka, Alaçatı, Ayvalık ve İstanbul etapları ise güçlü sprinterlerin nefes kesen sprint finişler ile yıldızlaşacağı etaplar olacak. Genel klasman mayosu, kurumsal rengimiz turkuaz. En iyi tırmanışçılar Türk Hava Yolları sponsorluğundaki kırmızı mayoyu giyerken, sprint kapıları arasında en yüksek sürate ulaşacak bisikletçilerin mayosu ise Mosso – Ümit Bisiklet sponsorluğunda, yeşil renkte olacak.

PARKUR

10 Nisan: Bodrum - Kuşadası

11 Nisan: Selçuk (Efes) - Alaçatı

12 Nisan: Çeşme – İzmir (Karşıyaka)

13 Nisan: İzmir (Konak) - Manisa (Spil)

14 Nisan: Manisa - Ayvalık

15 Nisan: Edremit (Akçay) – Eceabat (57.Alay Şehitliği)

16 Nisan: Gelibolu - Tekirdağ

17 Nisan: İstanbul - İstanbul

Bisiklet turuna çıkan Fransız çift, Türkiye'de 10 bin kilometre pedal çevirdi Ülkelerinden 7 ay önce iki kişilik bisikletleriyle tura çıkan mühendis Fransız çift, Türkiye'nin doğal güzelliklerini görmek için kilometrelerce pedal çevirdi.

Bisiklet yolu için teşvik geliyor Türkiye’de bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla finansal destek mekanizmaları hayata geçirilecek, bisiklet paylaşım sistemleri kurulacak.