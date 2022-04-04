Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlanırken, Zorbay Küçük’ün uyguladığı kural hatası geceye damga vurdu. NTV Spor'un haberine göre ise Beşiktaş Kulübü konuyla ilgili TFF’ye giderek başvuru yapması bekleniyor. Evraklar 24 saat içinde TFF'ye teslim edilecek.

NE OLMUŞTU?

Kaleci Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen'in geri pasında topu elle kontrol etti. Hakem Zorbay Küçük endirekt serbest vuruş kararı vermesine karşın, vuruşu yanlış yerden yaptırdı. Beşiktaşlı oyuncuların vuruşunda top baraja takılırken; pozisyon golle sonuçlansaydı atış kural hatası olacaktı.

ÇİZGİNİN ÜZERİNDE SIRALANMALARI GEREKİYORDU

Beşiktaşlı oyuncuların vuruşu, hakem Zorbay Küçük'ün koyduğu noktadan değil kale alanı çizgisinin uzun kenarından, ihlale en yakın noktadan kullanması gerekirdi. Trabzonsporlu oyuncuların ise kale çizgisinin üzerinde sıralanması gerekiyordu. Çünkü paralel kale alanı çizgisinin kaleye mesafesi 5.5 metre. 9.15 metre baraj mesafesi sağlanamayacağından tüm oyuncular kaleciyle birlikte kale çizgiyi üçerinde sıralanmalıydılar.

YÖNETİM TFF’YE BAŞVURACAK

Beşiktaş yönetimi ise Trabzonspor maçındaki pozisyon için Türkiye Futbol Federasyonu'na kural hatası başvurusu yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlı yönetim, kulüp avukatlarının konu ile ilgili hazırlayacağı raporun ardından federasyona resmi başvuru yapacak.

Futbol oyun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) ne diyor?

"Hücum eden takım lehine rakip kale alanı içinde verilen endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üzerindeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktadan yapılır"

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