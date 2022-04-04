Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) istifa depremi yaşandı. Üst düzey yöneticilerin ardından Başkan Nihat Özdemir de görevi bıraktığını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'e çevrildi. Keza Dilmen'in, geçtiğimiz hafta sosyal medyada yaptığı açıklamalar gündeme taşındı. Dilmen'in sözleri, "Aday olacak" iddialarını kuvvetlendirdi.

"GÖREVDEN KAÇMAYIZ"

İşte Rıdvan Dilmen'in yaptığı açıklama:

"Türkiye Futbol Federasyonu'yla ilgili yapılanmayla ilgili bir teklif almadım. Almış olsaydım Türk futbolu böyle bir durumda olmazdı. Aynı şey kulübüm Fenerbahçe için de geçerli. Tekrardan altını çiziyorum, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğunu görüyorum net bir şekilde. Nerelere kadar gidildiğini görüyorum.

Ama biz görevden asla kaçmayız. Sağlık nedenlerinden dolayı sıkıntılar olabilir ama. Ben yapılanma konusunda Türk futboluna 4-5 yıl içinde Allah ömür verirse, çok daha ileri götüreceğime inanıyorum, doğru insan kaynaklarıyla."

Beşiktaş’ın yıldızına Rıdvan Dilmen’den destek: Fenerbahçe’nin almasını çok isterim Beşiktaş’taki performansıyla eleştirilerin hedefinde olan Michy Batshuayi, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen tarafından sahip çıkıldı. Yıldız futbolcunun istediği performansı gösteremediği ve Fenerbahçe tarafından transfer edilirse verimli olacağını belirten Dilmen, "Biliyorum herkes şaşıracak ama Batshuayi'yi bir Fener taraftarı olarak Fenerbahçe'nin almasını isterim" dedi.

Rıdvan Dilmen'den şaşırtan çıkış: Ali Koç benden özür dilesin Kayserispor-Fenerbahçe maçı sonrası karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı lacivertlilerin kadrosunu Trabzonspor ile eşdeğer tutunca Trabzonspor taraftarları bu açıklamalara tepki gösterdi. Fenerbahçe'nin sistemini eleştiren ve kadronun iyi olduğunu savunan Rıdvan Dilmen, o dönem kendisini eleştirenlere çattı, "Ali Koç dahil bana sallayanlar benden özür dilesin" dedi.

Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu: Duyan telefona sarıldı! Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, artık sosyal medyada takipçileriyle buluşacağını açıkladı. Sosyal medya hesabına gelen soruları cevaplandıracağını paylaşan Dilmen, futbolseverlerin yoğun ilgiyle karşılaştı.

Avrupa peşine düştü, Rıdvan Dilmen kayıtsız kalamadı! Fenerbahçelilerden tepki yağdı Forma şansı bulduğu kısa sürede gösterdiği başarılı performans ile dünyanın dikkatini çeken Fenerbahçeli Arda Güler ile ilgili paylaşım yapan Rıdvan Dilmen, taraftarların tepkisini topladı.