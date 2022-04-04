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Derbi öncesi Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku
04.04.2022 - 19:18 | Son Güncelleme: 04.04.2022 - 19:19
Türkiye Gazetesi
Galatasaray: "Kerem Aktürkoğlu’nun çekilen MR’ı ve yapılan tetkikleri sonucunda kısa rotator ve adduktor (kasık) adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildi"
Etiketler : galatasaray,kerem aktürkoğlu,derbi,
844377 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/844377.aspx
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