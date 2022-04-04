Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in istifasının ardından sular durulmuyor. Özdemir'in istifasıyla ilgili pek çok iddia ortaya atıldı. Genel kanıya göre Özdemir'in yoğun eleştiriler ve baskı nedeniyle sağlığının bozulduğu ifade edilirken, bu gelişmelerin akabinde çarpıcı bir iddia da spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan geldi. Çakar, "Bir avuç köpek, federasyonu yedi. Bir kaset bombası patlayabilir. İşte o zaman gerçek deprem olabilir" dedi.

"KASET PATLAYABİLİR"

Ahmet Çakar Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada zirveye oturdu. Çakar birbirinden çarpıcı iddialar ortaya attı.

İşte Ahmet Çakar'ın paylaşımları:

"Sevgili spor kamuoyu gördünüz mü? Bir avuç köpek, federasyonu yedi, Nihat Özdemir başkan gitti. TFF'yi istifaya götüren sürecin baş aktörü Servet Yardımcı'dır. Onun ve MHK'nin istifası da gerekir.

Çok yakında bir ortam dinleme konuşma kasedi patlayabilir. Nihat Özdemir'in yanında bulunan ve göreve getirdiği insanlarla ilgili. Allah muhafaza, işte o zaman gerçek deprem olabilir."

Rıdvan Dilmen'den olay olacak TFF Başkanlığı sinyali: Bana ihtiyaç var TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa etmesinin ardından, Rıdvan Dilmen'in aday olacağı sinyalleri gelmeye başladı. Dilmen'in geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar, bu istifanın ardından tekrardan gündeme geldi

Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti! Bir süredir eleştirilerin hedefinde olan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir görevinden istifa etti. Özdemir’in görev süresinin bitmesine ise 1 yıl kalmıştı. Öte yandan TFF'de bazı üst düzey yöneticiler de görevi bıraktı.