Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Trabzonspor-Beşiktaş maçında yaşanan kural hatası ortalığı karıştırdı. Hakem Zorbay Küçük 47. dakikada Uğurcan Çakır’ın, Hüseyin Türkmen’den gelen topu eliyle kontrol etmesi üzerine endirekt serbest vuruş kararı vermişti. Ancak vuruşun kullanıldığı yer yanlıştı ve maçtan sonra da olayla ilgili ‘kural hatası’ iddiaları öne sürüldü. Kural ise şöyle: Rakip kale alanı içinde hücum eden takıma verilen endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan kale alanı çizgisi üstündeki ihlalin yapıldığı yere en yakın noktasından yapılır.

TFF TOPLANACAK

Beşiktaş yönetimi de bunun üzerine dün acil olarak toplandı. Siyah beyazlı idareciler, karşılaşmadaki kural hatasının bariz olması gerekçesiyle maçın tekrar edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu. Karşılaşmanın tekrarı için talimatnamede yer alan maddenin ise ucu açık. Kural hatası olması için söz konusu hatanın maçın gidişatını direkt olarak etkilemesi gerekiyor. TFF yönetimi hafta içinde yapılacak toplantıda maçla ilgili kararını açıklayacak.

TEKRAR EDİLEN MAÇLAR

> 1994-95 G.Antepspor-Denizlispor

> 2003-04 F.Bahçe-Ç. Rize

> 2004-05 Beşiktaş-Gençlerbirliği

> 2013-14 Kasımpaşa-Beşiktaş

Beşiktaş Trabzonspor maçındaki kural hatası için TFF’ye gidiyor! Dün akşam oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında Zorbay Küçük uyguladığı kural hatasıyla geceye damga vurmuştu. Beşiktaş yönetimi ise uygulanan kural hatasından dolayı TFF'ye başvurma kararı aldı.

Trabzonspor Beşiktaş maçında her şey var, kazanan yok Yüksek temposu, kaliteli golleri, kaçan fırsatlarıyla müthiş maçtı... Fırtına Cornelius'la öne geçti... Batshuayi bir penaltıyı direğe nişanladı... Kartal, Rosier'le eşitliği yakaladı... Larin kırmızı kart gördü... Dorukhan'ın bir vuruşu direkte patladı...