Türkiye Gazetesi

ÖMER FARUK ÜNAL

Peş peşe skandallarla çalkalanan TFF’de beklenen oldu ve Nihat Özdemir başkanlığı bıraktı. Peki, bu süreç nasıl gelişti... Üç yıl önce koltuğa oturduğunda kamuoyu Nihat Özdemir’den çok ümitliydi. Ancak kurullar ve yönetimindeki bazı isimler sonunu hazırladı. Öncelikle şunu belirtelim ki dün saat 13.00’e kadar istifa Nihat Özdemir’in aklının ucundan bile geçmiyordu. Yayın ihalesini düşünüyordu. Gelecekle ilgili planlar yapıyordu. Hiçbir konuda asla geri adım atma düşüncesi yoktu!

MESAJ ALAMADI!

TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, 30 Mart günü istifasını açıkladı. Bu istifayı Nihat Özdemir, hiçbir şey olmamış gibi algıladı. Kamuoyuna da Baykan’ın istifasını “Tahkim Kuruluna baskı yaptığı için tasfiye edildi” haberleri pompalandı. Mehmet Baykan sessiz kaldı, yorum yapmamayı tercih etti.

TFF çatırdıyor! Başkan vekili Mehmet Baykan istifa etti Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan, görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. Baykan hakem operasyonuyla ilgili olarak "Konunun hukuki boyutu hiç tartışılmadan karar verildi" dedi. Başka isimlerin de istifa hazırlığında olduğu öğrenildi.

MHK DA DURAMAZ!

Olayların bu noktaya gelmesinde büyük sorumluluğu olan MHK’nın istifası an meselesi. Tahkim kararından sonra direnen ve “O hakemlere maç vermeyeceğim” diyen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun istifası cebinde. TFF yönetimiyle görüşmek için bekliyor. Kendisini göreve getiren Nihat Özdemir’den sonra görevde kalması beklenmiyor. Özdemir ailesiyle, Gündoğdu’nun yakınlıklarının TED kolejinde çalıştığı dönemden geldiği anlaşıldı.

ÇAKIR TEPKİSİ

Cüneyt Çakır’ın Dünya Kupası öncesi klasman dışında kalması; futbol kamuoyunu çok rahatsız etti. Çakır’ın Katar’da Türkiye’yi temsil etme şansının TFF tarafında göz ardı edilmesinden duyulan rahatsızlık Riva’ya iletildi. Buna rağmen Cüneyt Çakır’ı isteyen İsviçre’ye cevap verilmemesi, TFF’nin harekete geçmemesi, Baykan ve Kalkavan’ın istifalarını tetikledi.

KALKAVAN BIRAKINCA

Önceki gece TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan istifa kararı aldı. Dün öğle saatlerinde de istifasını Riva’ya gönderdi. Bu istifa Nihat Özdemir’e çok ince bir mesajdı. Haberi duyan Özdemir, hemen ayağa kalktı. “Benden bu kadar” dedi ve kulüp başkanlarına dönerek; “Hakkınızı helal edin” diyerek, odasına geçti. TFF yönetim kurulundakiler, Baykan’dan sonra Kalkavan’ın istifasının ‘net bir mesaj’ olduğunun farkına ancak varabildi.

ÖZDEMİR DÖNEMİ

> Küme düşmenin kaldırılması

> Yabancı oyuncu sınırının sürekli değişmesi

> Yayın geliri ödemesinin her yıl azalması

> Yayın ihalesinin sonuçlandırılamaması

> Şampiyonlar Ligi finalinin iki defa İstanbul’dan alınması

> MHK’nın hakem operasyonu

> Harcama limitlerindeki belirsizlikler

> Millî takımın Dünya Kupası’na katılamaması

HİÇBİRİNİN ŞANSI YOK

Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Nur Çebi ve Göksel Gümüşdağ... Bu üç ismin de aklından TFF Başkanlığı geçiyor ancak şansları sıfır. Servet Yardımcı’nın da aynı şekilde şansı yok. Hüsnü Güreli ismi kulislerde konuşulsa da çok sürpriz bir isme herkes hazırlıklı olsun.

VEKÂLETEN DEVAM EDECEK AMA...

Her ne kadar TFF Başkanlığına vekâleten Servet Yardımcı’nın devam edeceği açıklanmış olsa da; kalıcı olması beklenmiyor. Zaten krizin buralara gelmesinde en büyük sorumluluğu olan Yardımcı’nın da kısa süre içinde ayrılması güçlü bir ihtimal.

MHK Başkanı meydan okudu: Onlara maç vermem! Tahkim Kurulunun 13 hakemi görevlerine iade etmesi sonrası istifa etmesi beklenen MHK Başkanı, “Bu hakemlere yine maç vermeyeceğim. Sezon sonunda da planlamayı hayata geçireceğim” dedi.

TFF'Yİ YIPRATAN İSİMLER

1) SERVET YARDIMCI: Başta yapılan hakem operasyonu olmak üzere TFF’nin kurulları üzerindeki etkisi herkesi rahatsız etti. F.Bahçe ve G.Saray ile şahsi tartışmalara girişmesi onu sevimsizleştirdi.

2) ABDURRAHMAN ARICI: Temsilciler Kurulu Başkanı ve Hakem Derneği Genel Başkanı olarak hakemleri ikiye böldü. Siyasi baskı yapması Ankara’yı çok kızdırdı.

3) AHMET ŞAHİN: MHK Başkan Vekili olarak, birçok tartışmaların içinde kaldı. Özellikle yapılan son hakem klasman listesi... Ayrıca TFF yöneticileri ile ticari ilişkileri gündem oldu.

4) FERHAT GÜNDOĞDU: Yapılan klasman sonrası, yayıncı kuruluşa çıkması. Tahkim’deki duruşmaya katılması. Hakem tayinlerinde belli kulüplerin çok etkili olması, Tahkim’e kararlarına uymayacağını açıklaması TFF’nin sonunu getirdi.

UILENBERG DE GİTTİ

Hollandalı MHK Hakem Danışmanı Jaap Uilenberg de dün yazılı olarak istifasını TFF’ye gönderdi. Uilenberg ayrıca hakemlere bir de mektup gönderdi. Mektupta şu ifadeler yer aldı: Ülkemde ve Avrupa’nın birçok ülkesinde çok uzun zamandır hakemlik işinin içindeyim, şimdiye kadar hiç böyle bir karar görmedim. MHK Başkanı Gündoğdu’ya da böyle bir kararı desteklemeyeceğimi söyledim. TFF Başkanı’na da iki defa e-Posta atıp, Cüneyt Çakır’ın kariyerini böyle bitirmenin saygısız bir karar olduğunu belirttim. Tahkim’in doğru kararı almasına çok mutlu oldum. Ben bu MHK ve Ferhat Gündoğdu’ya güvenemem ve destekleyemem. Bugünden itibaren işbirliğimi sonlandırıyorum...