Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği, 1. Yıl Balosu'na katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım'a sert sözler söyledi. "Kendisi ameliyat olmuş. Acil şifalar diliyorum. Keşke ameliyat olmasaydı. Çok söyleyeceğim şeyler vardı" diyen Koç, "Defalarca söyledim, 'karşıma çık aday ol'... Geldiğimiz günden beri arkamızdan işler çevirip, altımızı oyuyorlar. Onların niyetleri tek dertleri pes etmem. Çünkü 2018'deki sonuçları hazmedemediler" sözlerini kullandı.

KULÜBÜ KİMSE KUŞATAMAZ

Başkan, "Aday olsun yarın seçime giderim. Şimdi daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Bazen şans insanın yanında oluyor. Acil şifa diliyorum. Ağır bir ameliyat. Ailemde abim, babam geçirdi. Tez zamanda sağlığına kavuşur ve er meydanında herkes kendini gösterir. Restse rest, meydan okumaysa meydan okuma. Başkanlığımın en zayıf döneminde bunu yapıyorum. Hayatımda başka şeyler de var ama Fenerbahçe'nin bir daha insanlar tarafından kuşatılmasına gücüm yettiğince izin vermeyeceğim" dedi.

WESTERLO ŞAMPİYON

F.Bahçe’nin eski sportif direktörü Hasan Çetinkaya’nın yönettiği Westerlo, en yakın rakiplerinin puan kaybetmesiyle Belçika 2. Ligi’nde bitime iki hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Westerlo, gelecek sezon ülkenin en üst liginde mücadele edecek.

SERİ DÖRT MAÇA ÇIKACAK

Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, derbiden üç puanla ayrılması durumunda bu sezon ilk defa dört maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Sarı lacivertliler daha önce üç defa üç maçlık seri yakalamış, ancak dördüncü maçta puan kaybetmişti.

UNUTMAM, UNUTTURMAM

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kulüp otobüsüne yapılan kurşunlu saldırının yıl dönümünde FB TV’ye konuşurken, "O senenin gerçek şampiyonu Fenerbahçe’dir. Sadece kurşunlanma olayı değil, sahada da hakkımız yendi. O sezon bize suikast girişiminde bulundular. O sezon şampiyon olsaydık ben de Fenerbahçe’de devam ederdim. Fenerbahçe üst üste üç dört sene şampiyon olurdu. O sezonun maddi manevi zararını Fenerbahçe ödüyor. Ben unutmadım, unutturmayacağım” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın yıldızına Rıdvan Dilmen’den destek: Fenerbahçe’nin almasını çok isterim Beşiktaş’taki performansıyla eleştirilerin hedefinde olan Michy Batshuayi, ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen tarafından sahip çıkıldı. Yıldız futbolcunun istediği performansı gösteremediği ve Fenerbahçe tarafından transfer edilirse verimli olacağını belirten Dilmen, "Biliyorum herkes şaşıracak ama Batshuayi'yi bir Fener taraftarı olarak Fenerbahçe'nin almasını isterim" dedi.

Fener coştu bir kere! Kayserispor'a gol yağdırdı İsmail Kartal'ın takımı Zajc, Rossi, İrfan Can, Arda Güler'in golleriyle farka gitti. Bir de asist yapan İrfan futboluyla parmak ısırttı. Devler Ligi'ni kovalayan ve son 7 karşılaşmasından 6 galibiyet 19 puan çıkaran Kanarya (maç fazlasıyla) ikinciliğe yerleşti.