Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Puan cetvelinde 13. sırada yer alan Galatasaray, ligi 9 veya daha altında bir konumda bitirirse Süper Lig tarihinde en kötü yılını geçirmiş olacak. Mali kongrede ibra edilmeyen ve seçim kararı almak zorunda kalan Burak Elmas ise koltuğu Fenerbahçe zaferiyle devretmek istiyor. Haksızlığa uğradığını düşünen Elmas buna rağmen kesin bir tavırla genel kurul kararını mahkemeye taşımazken, finali de unutulmaz yapmak hayalinde.

KİMSENİN PARASI KALMAZ

Başkanlık koltuğunda 30 Nisan’a kadar kalacak olan Elmas, oyuncularıyla yaptığı toplantıda “Kadıköy’den galibiyetle ayrılacağınıza eminin. Şu an birçok şey konuşuluyor. Siz bunlara kulaklarınız tıkayın ve sadece sahaya odaklanın. Bu sezon çok iyi maçlarınız oldu, gücünüzü biliyorum ve hepinize güveniyorum. Ödemeler konusunda da merakınız olmasın. Kimsenin parası G.Saray’da kalmaz” diyerek derbi öncesi moral verdi.

DURSUN ÖZBEK YOKUM DEDİ

30 Nisan’da sandığa gitmeye hazırlanan Galatasaray’da Ünal Aysal’dan sonra Dursun Özbek de aday olmamaya karar verdi. Camiada önde gelen isimlerin ısrarcılığına rağmen Özbek’in fikri değişmedi. Son anda bir değişiklik olmazsa seçimde Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk yarışacak.

Derbi öncesi Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun çekilen MR’ı ve yapılan tetkikleri sonucunda adalesinde orta düzey zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.