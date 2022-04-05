Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu Nihat Özdemir, dün görevinden istifa etmişti. Özdemir’in kararının ardından kulislerde başkanlığa aday isimler şimdiden konuşulmaya başlandı. Konuşulan bir isim ise dikkat çekti.

TFF’DE PEŞ PEŞE İSTİFALAR

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi ve Hukuk İşleri Sorumlusu Mehmet Baykan MHK’nin hakemlerle ilgili aldığı karar sonrası istifa etmişti. Yöneticilerden Nuri Akın ve Alkın Kalkavan da istifa aldı. En son olarak TFF Başkanı Nihat Özdemir dün istifa ettiğini açıklamıştı.

KULİSLERDE İSİMLER KONUŞMAYA BAŞLANDI

TFF başkanlığı için konuşulan isimler Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi. Daha önce geçici olarak TFF başkanlığı yapan Hüsnü Güreli'nin de ismi geçiyor. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın da aday olması için destek verildiği konuşuluyor.

Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru: Tekrar oynansın! Siyah beyazlılar üstün oynadığı karşılaşmada yapılan kural hatası sebebiyle maçın tekrarını istiyor. Talimatnamede ise maçın tekrarının gerekip gerekmediği kesin olarak yer almıyor.

Rıdvan Dilmen'den olay olacak TFF Başkanlığı sinyali: Bana ihtiyaç var TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa etmesinin ardından, Rıdvan Dilmen'in aday olacağı sinyalleri gelmeye başladı. Dilmen'in geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar, bu istifanın ardından tekrardan gündeme geldi

Beşiktaş Trabzonspor maçındaki kural hatası için TFF’ye gidiyor! Dün akşam oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçında Zorbay Küçük uyguladığı kural hatasıyla geceye damga vurmuştu. Beşiktaş yönetimi ise uygulanan kural hatasından dolayı TFF'ye başvurma kararı aldı.