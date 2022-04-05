Türkiye Gazetesi

TFF Başkanı Nihat Özdemir’in istifa etmesinin ardından, kulislerde başkan adaylarının ismi dolaşmaya başladı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen’de bu isimlerden biriydi. Ünlü yorumcu sessizliğini bozarak ilk defa açıklamalarda bulundu.

Rıdvan Dilmen’in açıklamaları:

“YAPABİLECEĞİME İNANIYORUM AMA ADAY DEĞİLİM”

"TFF Başkanlığı kolay bir iş değil. Ben yapabileceğime kesin inanıyorum ama aday değilim. Alt kadrolar iyi şekilde yapılırsa, yapılabilecek bir iş.

“TFF BAŞKANI OLMAMA GEREK YOK”

Futbolun iyi yerlere gelmesi için TFF başkanı olmama gerek yok. Olmayayım zaten, öyle bir niyetim de yok. Aday değilim."

TFF Başkanı istifa etti kulisler kaynamaya başladı! İşte ismi geçen adaylar TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği toplantısında kulüp başkanlarına istifa ettiğini açıklamıştı. Özdemir’in istifası ise Türk futboluna bomba gibi düştü. Nihat Özdemir’in istifası tartışılırken kulislerde konuşulan adaylarda belli oldu. İşte gündemde olan o isimler.

Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru: Tekrar oynansın! Siyah beyazlılar üstün oynadığı karşılaşmada yapılan kural hatası sebebiyle maçın tekrarını istiyor. Talimatnamede ise maçın tekrarının gerekip gerekmediği kesin olarak yer almıyor.

Rıdvan Dilmen'den olay olacak TFF Başkanlığı sinyali: Bana ihtiyaç var TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifa etmesinin ardından, Rıdvan Dilmen'in aday olacağı sinyalleri gelmeye başladı. Dilmen'in geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar, bu istifanın ardından tekrardan gündeme geldi