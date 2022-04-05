Nihat Özdemir'in istifası sonrasında statü gereği üç ay içinde seçime gitmek durumunda olan TFF, seçim tarihini belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimi 16 Haziran’da yapılacak.
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TFF Başkan adayları arasında gösterilen Rıdvan Dilmen ilk kez konuştu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in istifası Türk futbolunu derinden sarstı. Özdemir’in istifasının ardından kulislerde başkan adayların ismi dolaşmaya başlarken, bu adaylardan biri olarak gösterilen Rıdvan Dilmen ilk kez konuştu. TFF Başkanlığı’nın kolay bir iş olmadığını ancak göreve gelirse başarılı olacağını belirten Dilmen, "Futbolun iyi yerlere gelmesi için TFF başkanı olmama gerek yok. Olmayayım zaten, öyle bir niyetim de yok. Aday değilim" ifadelerini kullandı.
TFF Başkanı istifa etti kulisler kaynamaya başladı! İşte ismi geçen adaylar TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği toplantısında kulüp başkanlarına istifa ettiğini açıklamıştı. Özdemir’in istifası ise Türk futboluna bomba gibi düştü. Nihat Özdemir’in istifası tartışılırken kulislerde konuşulan adaylarda belli oldu. İşte gündemde olan o isimler.
Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru: Tekrar oynansın! Siyah beyazlılar üstün oynadığı karşılaşmada yapılan kural hatası sebebiyle maçın tekrarını istiyor. Talimatnamede ise maçın tekrarının gerekip gerekmediği kesin olarak yer almıyor.