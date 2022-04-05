Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığı ile bilinen ve Ukrayna savaşı sonrasında başlayan yaptırımlara muhattap olan isimlerden Rus oligark Roman Abramoviç ile ilgili gündem olacak bir iddia geldi. İddiaya göre; Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich'in Göztepe'yi satın aldığı, tarafların cuma gününe kadar resmi açıklamayı yapmasının beklendiği belirtildi. Konuya ilişkin konuşan Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, son zamanda basında sıkça yer alan kulübün Rus milyarder Abramovich'e satıldığı haberlerini yalanladı. Papatya, "Abramoviç'in Göztepe'yi alacağını biz de medyadan okuyoruz. Alakası yok" dedi.

"BİZDE MEDYADAN OKUYORUZ"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kulübün sahibi Mehmet Sepil, geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığından istifa ettiğini açıklamıştı. Sepil'in açıklamasıyla beraber basında sıkça yer alan Chelsea Kulübü'nün sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi satın alacağı iddiaları gündeme geldi. Söz konusu haberler hakkında Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya'dan yalanlama geldi. Talat Papatya, "Böyle bir durum yok. Abramoviç'in Göztepe'yi alacağını biz de medyadan okuyoruz. Alakası yok. Görüşmeler belli bir olgunluğa ulaştığında gerekli açıklamayı yapacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan heyette bulunan Roman Abramovic detayını açıkladı! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ziyareti dönüşü önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul’da gerçekleşen müzakerelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında diyalog kurmayı önemsediklerini ve bu tarz adımların daha da artacağını söyledi. Barış müzakerelerinde Roman Abramoviç detayına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abramoviç’in Rus heyetinin bir üyesi olarak müzakerelere katıldığını belirtti. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile Zelenskiy’i bir araya getirerek görüşme yapacaklarını söyledi.

Ukrayna'dan 'Abramoviç' müzakere’ övgüsü: Etkili bir arabulucu Ukrayna'nın müzakere heyetinde yer alan Mihaylo Podolyak, Rusya'nın askerlerini 23 Şubat'taki pozisyonuna çekmesi halinde, barışa dair şartları referanduma götüreceklerini söyleyerek, söz konusu süreçte Rus iş adamı Roman Abramoviç'in etkili bir arabulucu olduğunu belirtti.

Zehirlendiği iddia edilmişti! Rus milyarder Abramovic de Dolmabahçe'de Rusya-Ukrayna arasında İstanbul’da gerçekleşen müzakerelerde Rus oligark Roman Abramoviç'in de yer aldı.