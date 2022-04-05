Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Söz konusu karar ilişkin açıklamada bu kulüplerin sırasıyla; Galatasaray, Trabzonspor, Adana Demirspor, Altay, Yukatel Kayserispor ve İttifak Holding Konyaspor olduğu belirtildi.

SPOR TOTO 1. LİG'DEN 3 KULÜP DE PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin 31. haftasında oynanan maçlarda yapılan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Trabzonspor, Adana Demirspor, Altay, Yukatel Kayserispor ve İttifak Holding Konyaspor'un PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta kırmızı kart gören Cyle Larin ile Göztepe'nin İttifak Konyaspor'a 3-0 yenildiği karşılaşmada kırmızı kartla cezalandırılan Cherif Ndiaye'nin de kural dışı hareketleri gerekçesiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği aktarıldı.

Gaziantep FK'nin Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup olduğu maçta kırmızı kart gören Papy Djilobodji'nin hakareti nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği bildirildi.

Spor Toto 1. Lig'den MKE Ankaragücü, Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor'un çeşitli sebeplerle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

PFDK'dan Bursaspor’a bloke ve para cezası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Balıkesirspor maçı sonrası Bursaspor’a 48 bin TL para ile Güney Kale Arkası 125 ve Doğu Alt 117 numaralı tribünlere bloke cezası verdi.

5 Süper Lig ekibi PFDK'ye sevk edildi Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe, Gaziantep FK ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği açıklandı.

Ali Koç'a PFDK şoku! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), tarafından para cezasına çarptırıldı.

Fenerbahçe ve Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu, Fenerbahçe ve Ali Koç'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.